Костадин Костадинов: Държавата задлъжнява с около 52 милиона лева дневно

Ние вече сме в дългова спирала, а крайният резултат е фалит

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остра критика към финансовата политика на управляващите, предупреждавайки за ускорено държавно задлъжняване, което според него може да доведе страната до „предфалитно състояние“.

„През следващата година се предвижда темп на задлъжняване от 70 милиона лева на ден. Това показва огромното лицемерие на управляващите, които преди критикуваха президента Румен Радев за заем от един милион дневно, а сега стигат до седемдесет пъти повече“, заяви Костадинов от кулоарите на парламента.

Според него държавата вече се задължава с около 52 милиона лева дневно заради близо 19 милиарда лева нови заеми.

„Всички показатели сочат, че България е в състояние на предфалит. Ние сме трети по ръст на задлъжнялост в ЕС, без реална икономика – паричните потоци преминават през страната и после изтичат навън“, добави той.

Костадинов прогнозира, че с влизането на България в еврозоната от 1 януари 2025 г. „българските банки ще бъдат изпразнени от съдържание“, тъй като част от резервите им ще бъдат пренасочени към други държави.

„Ще настъпи перфектната финансова буря, ако това съвпадне с икономически натиск“, предупреди лидерът на „Възраждане“.

Той определи проектобюджета като „фикция“, тъй като според него правителството не може да го реализира без нов заем.

„Ние вече сме в дългова спирала, а крайният резултат е фалит. Мащабът е непредсказуем, но огромна задлъжнялост е неизбежна“, каза Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ обвини управляващите партии – ГЕРБ, ПП–ДБ и ДПС – за обща вина: „Не съм адвокат на Асен Василев, но ГЕРБ управляваха заедно с него. Сега се опитват да се разграничат, но отговорността е обща.“

Според Костадинов единственият начин за запазване на доходите и намаляване на бюджетния натиск е съкращение на раздутата държавна администрация. „При спад на приходите и инфлационен натиск, ако няма съкращения, заплатите ще паднат. Управляващите купуват време, продавайки бъдещето на България чрез огромни кредити“, заключи той.