Официално: Избраха Рая Назарян за председател на Народното събрание

Рая Назарян, номинирана от парламентарната група ГЕРБ-СДС, беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание. Тя получи подкрепата на 129 народни представители, 77 бяха против, 14 се въздържаха.

"Приемам този избор с респект и ангажираност. Позицията на председател на НС не е пост, а задача - да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му. Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция. Аз ще работя НС да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявано в своята същност", заяви Назарян от парламентарната трибуна.

"Възраждане" издигнаха за поста Цончо Ганев, зам.-председател на 51-вия парламент. За него гласуваха четирима, против - 118, въздържаха се 62 депутати.

По-рано през деня Наталия Киселова обяви, че е подала заявление, с което се оттегля от поста.