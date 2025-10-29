Асен Василев: Управляващите разпределят порциите на председателски съвет

Управляващите разпределят порциите на председателски съвет, заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев пред журналисти в Народното събрание. По думите му, проектите за бюджети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националния осигурителен институт са „меко казано скандални“.

„Изтекоха проектите на бюджета на НЗОК и Националния осигурителен институт, те са меко казано скандални. Надявам се това да е шега на управляващите и това да не се окаже истина“, каза Василев.

Той посочи, че в бюджета на НЗОК в евро има почти 1 милиард допълнителни средства, но няма нито стотинка за младите лекари.

„Второто нещо, което виждаме, е че са бръкнали в джоба на хората с минимална работна заплата. Всеки месец от тези хора ще се вземат по 30 лева. Бръкнали са в джоба на всички работещи и фирми – 600 лева за година допълнителни средства за осигуровки. Замразени са майчински и социални плащания и предстои да видим държавния бюджет“, допълни той.

Според Василев максималният осигурителен доход трябва да се увеличава с темпа на средната работна заплата.

Председателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков предупреди за възможен проблем с горивата:

„Важно е да знаем какъв е планът на правителството за горивата. Не плаша никого, правителството трябва да обясни как ще действа през следващите дни. Ако не е започната работа, възможно е да останем без горива след 1 януари.“