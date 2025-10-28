Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 29 октомври 2025 г.

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 29 октомври, от 10.00 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Полски Тръмбеш за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за одобряване проект на Договор между правителството на Република България и община Плевен за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура - публична общинска собственост, и проект на Договор между правителството на Република България и „Малтери Суфле България“ ЕООД за изпълнение на Инвестиционен проект „Завод за производство на малц „Малтери суфле“, който ще се реализира в гр. Плевен, община Плевен.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

5. Проект на Решение за назначаване на авиокомпания „ГъливЕър“ ЕООД за въздушен превозвач, който да оперира по международните въздушни линии София-Карачи-София и София-Лахор-София, договорени със Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Ислямска република Пакистан за въздушни съобщения, подписана на 22 октомври 1969 г. в Исламабад, и Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните власти на Република България и въздухоплавателните власти на Ислямска република Пакистан, подписан на 20 октомври 2015 г. в Анталия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

6. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за прекратяване на Договора между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписан на 11 декември 1995 г. в Лондон.

Внася: министърът на финансите

9. Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между Република България и Княжество Андора за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.

Внася: министърът на финансите

10. Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между Република България и Султаната Оман за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.

Внася: министърът на финансите

11. Проект на Решение за одобряване на списък с приоритизирани искания за 2025 г. за получаване на подкрепа по Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз в България.

Внася: министърът на финансите

12. Проект на Решение за приемане на Доклад относно изпълнението на Плана за действие за 2025 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 септември 2025 г.

Внася: министърът на външните работи

13. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие относно привилегиите, имунитетите и улесненията, предоставени на Организацията, подписано на 3 юни 2025 г. в Париж.

Внася: министърът на външните работи

14. Проект на Решение за одобряване на Програма за подкрепа на организации на български общности от Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани от Република Северна Македония с българско самосъзнание и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г.

Внася: министърът на външните работи

15. Проект на Решение за освобождаване на генералния консул на Република България в гр. Торонто, Канада.

Внася: министърът на външните работи

16. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2025 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно- туристическа дейност.

Внася: министърът на вътрешните работи

17. Проект на Решение за определяне наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки при сключване на „съпътстващ“ договор ("Side contract") между Министерството на отбраната на Република България и френската компания Thales LAS France S.A.S. за реализация на Проект „Придобиване на нови трикоординатни радари“.

Внася: министърът на отбраната

18. Проект на Решение за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост, и за безвъзмездното им предоставяне за управление на Министерството на отбраната.

Внасят: министърът на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна държавна собственост, и имоти - публична държавна собственост, в полза на община Бургас, област Бургас.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Брезник, област Перник.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г.

Внася: министърът на енергетиката

22. Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие в Седмото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, което ще се проведе на 30 и 31 октомври 2025 г. в София.

Внася: министърът на енергетиката

23. Проект на Решение за одобряване на Доклад на Министерския съвет в изпълнение на решение на Народното събрание от 18 септември 2024 г. за задължаване на Министерския съвет да изготви доклад във връзка с изпълнението на решения на Народното събрание, свързани с бъдещето на комплекса „Марица-изток“.

Внася: министърът на енергетиката

24. Проект на Решение за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България.

Внася: министърът на правосъдието

25. Проект на Решение за сключване на приятелско споразумение по Дело „Георгиев срещу България“ (жалба № 31792/22) пред Европейския съд по правата на човека.

Внася: министърът на правосъдието

26. Проект на Решение за възлагане на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, обявяването му за имот - публична държавна собственост, и предоставянето му безвъзмездно за управление на Изпълнителната агенция по горите.

Внася: министърът на земеделието и храните

27. Проект на Решение за даване на съгласие да бъде извършено преобразуване на „Земинвест“ ЕАД, гр. София, чрез вливане в „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София.

Внася: министърът на земеделието и храните

28. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 юли до 31 август 2025 г.

Внася: министърът на здравеопазването

29. Проект на Решение за приемане на Отчет за 2024 г. за изпълнението на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 - 2024 г.

Внася: министърът на околната среда и водите

30. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 4 ноември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на околната среда и водите

31. Проект на Решение за одобряване на национална позиция на Република България за изпълнение на препоръките на Комитета за потребителска политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за последващи действия за по-нататъшно подобряване съответствието със стандартите и най-добрите практики на ОИСР за заседание на Комитета на 5 ноември 2025 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

32. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на част от имот - публична държавна собственост, за управление на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Внася: министърът на електронното управление

33. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2025 г.

Внася: министърът на туризма

34. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията - Г. Караджов

35. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

36. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Внася: министърът на финансите

37. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

Внася: министърът на финансите

38. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.

Внася: министърът на околната среда и водите