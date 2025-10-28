На живо: България и „Райнметал“ подписват проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси (ВИДЕО)

„Райнметал“ официално обяви старта на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси на церемония в Министерския съвет. Делегацията, водена от главния изпълнителен директор Армин Папергер и директора на отдел „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне, беше посрещната на VIP терминала на летище София от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Под договора подписите си поставиха Армин Папергер и Роман Кьоне от „Райнметал“, както и изпълнителният директор на ВМЗ-Сопот Иван Гецов от българска страна. На събитието присъстваха министър-председателят Росен Желязков и Бойко Борисов.

„Предстои много работа, за да бъде създаден огромен потенциал с българския завод. Изградихме предвидимост с партньорите“, заяви премиерът Желязков.

Иновативният завод ще произвежда барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот. Проектът е от стратегическо значение както за България, така и за цяла Европа. Инвестицията от близо 1 милиард лева е сред най-големите в последните години и представлява ключова стъпка за модернизацията на българската отбранителна индустрия.

Заводът ще допринесе за икономически растеж, развитие на съвременни производствени мощности и създаването на близо 1000 висококвалифицирани работни места. Реализирането на проекта ще възстанови ключов елемент от отбранителния капацитет на страната и ще засили позициите на България в европейската отбранителна индустрия, като същевременно подпомогне усилията на ЕС и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа.