Киселова свиква извънредно заседание за заплатите на младите лекари

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова свиква извънредно заседание на парламента днес (28 октомври) от 13:00 часа.

Има само една точка в дневния ред и тя е гласуване на второ четене на промени в Закона за лечебните заведения.

Това е общ законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения въз основа на приетите на първо гласуване на 25 юли 2025 г. три законопроекта на Цончо Ганев ("Възраждане") и група народни представители, на Асен Василев ("Продължаваме промяната-Демократична България") и група народни представители, и на Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Иван Ибришимов ("БСП-Обединена левица") и Андрей Чорбанов ("Има такъв народ"), припомнят от НС.

Извънредното заседание се свиква по инициатива на народни представители от опозиционни партии.

От "Продължаваме промяната" съобщиха, че са събрали 57 подписа на депутати, при нужни 48, за да може парламентът да разгледа този вторник законопроектите за заплатите на младите лекари.

Миналата седмица на заседание на Комисията по здравеопазване в парламента председателят ѝ Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) съобщи, че нито един от предложените текстове в Закона за лечебните заведение няма да бъде подкрепен на второ четене.

На коалиционен съвет е решено исканията на младите лекари като нива на възнаграждения да бъдат удовлетворени. Намерили сме бюджетни възможности как това да се случи, каза Ангелов.