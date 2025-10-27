Директорът на „Булгартрансгаз“: Работим за подобряване на специалния маршрут за пренос на газ към Украйна

„Българският газопреносен оператор ще продължи да работи с останалите оператори от
региона за подобряване на маршрутния продукт за пренос на газ от Гърция до Украйна.
Целта ни е да функционира в предложения вид през следващите шест месеца, а след това
да е още по-атрактивен и да действа в дългосрочен план“. Това заяви изпълнителният
директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов по време на участието си в среща
на газовите оператори от региона по време на Министерската среща на инициативата за
междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа CESEC в Букурещ, Румъния.
В рамките на дискусията участниците обсъдиха интеграцията на пазара на природен газ и
използване на инфраструктурата с цел гарантиране на доставките през зимния сезон
2025/2026.
По думите на Малинов приложението на продукта ще позволи на Украйна да гарантира
своята енергийна сигурност какво през настоящия зимен сезон, така и занапред като
получава сигурни доставки на от надеждни източници като САЩ и други. Той подчерта, че
вече предложеният механизъм е от интерес за пазара.
„В резултат от проведения търг за м. ноември за маршрутния продукт за пренос на газ от Гърция до Украйна над 31% от предложения свободен капацитет е резервиран от три международни компании“, подчерта Малинов.
Дискутирани бяха ползите от реализацията на Вертикалния коридор, който вече се
изгражда на българска територия и чрез който втечнен природен газ от сигурни източници
като САЩ и други ще снабдява региона на Югоизточна Европа, достигайки включително до
Молдова и Украйна.