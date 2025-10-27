Вицепремиерът Атанас Зафиров: Приемането на еврото не е риск, а избор на стабилност и предвидимост

Ние сме във валутната рамка на еврозоната от повече от 25 години, без обаче да участваме във вземането на решенията
Приемането на еврото не е риск. То е логичен, защитен и европейски избор –
изборът на стабилност, сигурност и предвидимост. Това е изборът, който поставя
България в сърцето на Европа, където винаги е било и нейното място. Това заяви
вицепремиерът Атанас Зафиров по време на информационно събитие за еврото в
град Кюстендил, част от информационната кампания на Министерство на
финансите. Вицепремиерът подчерта значението на това решение – от 1 януари
България да приеме еврото.
“Знаем, че темата предизвиква различни реакции, включително и колебания,
особено сред по-възрастните хора. Но именно заради това е важно да говорим
открито, аргументирано и спокойно”, каза Зафиров.
Той припомни, че валутният борд у нас е въведен още през 1999 година и припомни, че оттогава левът е неразривно обвързан с еврото и е равен на 1,95583 евро.
“С други думи – ние сме във валутната рамка на еврозоната от повече от 25
години, без обаче да участваме във вземането на решенията на Европейската
централна банка”, обясни Зафиров и изтъкна, че по време на срещите в Пловдив,
Бургас, Русе и Видин експертите на БНБ и Министерството на финансите ясно са
заявили, че приемането на еврото не отменя, а надгражда стабилността на валутния
борд.
“Това решение е логична и последователна стъпка към пълната ни интеграция
в европейските структури.Довеждането на този процес до край е част от
ангажимента на правителството, в което участваме”, подчерта вицепремиерът.
Атанас Зафиров приветства успешната кампания на Министерство на
финансите “Единството е сила”, която премина през редица по-големи и малки
населени места в страната. Пред журналисти в Кюстендил вицепремиерът Зафиров изрази
удовлетворение от днешното си участие в срещата и възможността да сподели с
представители на гражданското общество мерките, които взима правителството за
правното въвеждане на еврото у нас.