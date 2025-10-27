Вицепремиерът Атанас Зафиров: Приемането на еврото не е риск, а избор на стабилност и предвидимост

Ние сме във валутната рамка на еврозоната от повече от 25 години, без обаче да участваме във вземането на решенията

Приемането на еврото не е риск. То е логичен, защитен и европейски избор –

изборът на стабилност, сигурност и предвидимост. Това е изборът, който поставя

България в сърцето на Европа, където винаги е било и нейното място. Това заяви

вицепремиерът Атанас Зафиров по време на информационно събитие за еврото в

град Кюстендил, част от информационната кампания на Министерство на

финансите. Вицепремиерът подчерта значението на това решение – от 1 януари

България да приеме еврото.

“Знаем, че темата предизвиква различни реакции, включително и колебания,

особено сред по-възрастните хора. Но именно заради това е важно да говорим

открито, аргументирано и спокойно”, каза Зафиров.

Той припомни, че валутният борд у нас е въведен още през 1999 година и припомни, че оттогава левът е неразривно обвързан с еврото и е равен на 1,95583 евро.

“С други думи – ние сме във валутната рамка на еврозоната от повече от 25

години, без обаче да участваме във вземането на решенията на Европейската

централна банка”, обясни Зафиров и изтъкна, че по време на срещите в Пловдив,

Бургас, Русе и Видин експертите на БНБ и Министерството на финансите ясно са

заявили, че приемането на еврото не отменя, а надгражда стабилността на валутния

борд.

“Това решение е логична и последователна стъпка към пълната ни интеграция

в европейските структури.Довеждането на този процес до край е част от

ангажимента на правителството, в което участваме”, подчерта вицепремиерът.

Атанас Зафиров приветства успешната кампания на Министерство на

финансите “Единството е сила”, която премина през редица по-големи и малки

населени места в страната. Пред журналисти в Кюстендил вицепремиерът Зафиров изрази

удовлетворение от днешното си участие в срещата и възможността да сподели с

представители на гражданското общество мерките, които взима правителството за

правното въвеждане на еврото у нас.