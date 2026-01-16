БСП: Промени в Изборния кодекс не трябва да се правят в 12 без 5

„Осъзнаваме, че всякакви промени в 12 без 5 в Изборния кодекс са опасни. Виждате, че и колегите от ПП-ДБ оттеглиха една част от техните предложения. Единственото, за което ще настояваме е машините, с които се гласува и сега, да броят, да вадят протокол, и отрязъците, които излизат също да се броят, за да се сверят резултатите". Това каза пред журналисти народният представител от БСП-ОЛ Атанас Атанасов в Народното събрание по темата за изборното законодателство.

Той добави, че сегашните машини не трябва да останат само принтери, а да се върнат в пълната им функционалност, да броят и да вадят протокол, да се броят и разписките, след което се засичат и двата протокола.

"Това е теза, подкрепяна и от президента Румен Радев. Що се отнася до сканиращите машини, не трябва отново да притесняваме хората как и с какво ще гласуват. Няма време дори да се обучат изборните администрации и да се обясни на хората как ще се гласува с новите машини", бе категоричен социалистът.

Във връзка с получаването на третия мандат от АПС, Атанасов обясни, че самият президент решава и носи отговорност на кого да даде този мандат и на коя дата ще бъдат изборите.

"БСП винаги е готова за избори. 35 години правим избори. Имаме готова изборна администрация, хора по секциите, които са подготвени, експерти по избори. През последните години сме провели осем избора", каза народният представител и председател на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков