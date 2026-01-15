От АПС не изключват опит за съставяне на кабинет

Президентът връчва третия мандат на партията на Доган

Президентът Румен Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство на АПС.

Оказва се, че хората на Ахмед Доган не изключват напълно възможността за съставяне на правителството. В кулоарите на парламента председателят на АПС Хайри Садъков каза, че решението как да се процедира с третия мандат ще бъде взето скоро на заседание.

“Приемаме връчването на третия мандат на нашата група като чувствителна оценка на нашите последователни усилия за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство и сила на държавата и това нещо видяхме, че е оценено, за което благодаря”, каза Садъков.

Във Фейсбук лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов написа, че не е изненадан от решението на държавния глава. “Няма как да го даде втори път на ППДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото са част от управлението и ще се компрометира. Не може на “Възраждане”, защото ние сме единственият му идеологически противник. МЕЧ и “Величие” дори не заслужава да ги коментираме”, написа лидерът на националистите.