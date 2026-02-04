Тошко Йорданов заяви, че ИТН не биха подкрепили бюджета за тази година, предложен от правителството в оставка в края на 2025 г.

От "Има такъв народ" (ИТН) не биха подкрепили редовния бюджет за 2026 г., предложен от правителството в оставка в края на 2025 г. "Не, в крайна сметка това правителство падна заради бюджета, нали така", каза пред журналисти председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов след консултациите с президента Илияна Йотова.

"Продължаваме промяната - Демократична България (ПП-ДБ), включително бившият представител на тази сграда (президентът 2017 - 2026 г. Румен Радев), включително „Възраждане“, ония там, другите двете, обясняваха колко е лош бюджетът и как не трябва да се случи, защото ще вкара държавата в проблеми“, каза Йорданов. Съобразихме се с исканията, сега има последствия. Тези, които провалиха бюджета и редовното правителство, да си носят последствията, допълни депутатът от ИТН.