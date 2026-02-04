Народното събрание отхвърли всички предложения на опозицията за седмичната програма

В първия пленарен ден на февруари, мнозинството в Народното събрание отхвърли всички предложения на опозицията за промяна в седмичната програма на депутатите.

В първата работна сряда на всеки месец отделните парламентарни групи могат да включват свои законопроекти в този ден, дори да не са минали през комисии. Това важи както за опозицията, така и за формациите от управляващото мнозинство, макар и в оставка.

Първите точки в дневния ред са тъкмо на управляващите - БСП и ИТН. Затова от опозицията опитаха да внесат свои предложения, но всички те бяха отхвърлени, предава общественото радио.

От МЕЧ предложиха изслушване на енергийния министър в оставка Жечо Станков заради по-високите сметки за ток през януари. Тошко Йорданов от ИТН ги обвини, че не разбират, че не министерството, а КЕВР отговарят за цените и те биха подкрепили такава инициатива, но само ако е за енергийния регулатор.

От ПП-ДБ искаха да бъдат изслушани министърът на икономиката Петър Дилов и особеният търговски управител на дружествата от групата "Лукойл България" Румен Спецов за изпълнението на функциите и взетите решения от особения управител, включително управлението на активите, спазването на санкционния режим, финансовите потоци, доставките на суровини и горива, както и мерките за гарантиране на енергийната сигурност.

Интересен беше казусът с предложението на "Възраждане" за изслушване на министъра на здравеопазването в оставка Силви Кирилов и управителя на НЗОК Петко Стефановски за тежкото финансово състояние на болница "Св. Анна" във Варна, която била пред фалит, и закриването на отделението за детска хирургия там. При първото гласуване предложението мина със 102 гласа "за".

От "Величие" поискаха прегласуване, тъй като един техен депутат се беше объркал, гласувайки против. При това прегласуване искането за изслушване беше отхвърлено с паритет - 99 "за", 80 "против" и 19 въздържали се.

И макар "Величие" да бяха обвинени за проваленото изслушване, фатални се оказаха двата гласа по-малко, дошли от ПП-ДБ (просто двама техни депутати не участваха в гласуването) и още два от ГЕРБ, които отначало подкрепиха, а след това отхвърлиха предложението.

А буквално преди минути след два часа дебат парламентът прие на първо гласуване промените в Закона за туризма, внесени от БСП, с които се създава Туристически гаранционен фонд, една от мерките за да се гарантират правата на потребителите в случай на фалит на туроператора и се създава регистър на туроператорите.