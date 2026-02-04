Парламентът гласува окончателно промените в Изборния кодекс

Те бяха внесени от партия „Възраждане“

Очаква се тази седмица депутатите да гласуват на второ четене в Пленарната зала промените в Изборния кодекс. Те бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от партия „Възраждане“.

Предвижда се ограничаване на броя на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз до 20, като това не важи за дипломатическите служби и консулствата.

Вчера Правната комисия прие текстовете, въпреки скандали и обвинения в зависимости. Против промените се обявиха ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало“, АПС, МЕЧ и „Величие“. Предложението на ПП-ДБ броят на секциите да се ограничи до 100 не бе прието.

ЦИК настоява за допълнителна проверка чрез СМС, за да се предотвратят евентуални злоупотреби. Комисията също отхвърли предложението на МЕЧ страните САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия да бъдат изключени от ограниченията.