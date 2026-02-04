Правителството с ключови реформи в транспорта, обвързани с плащанията по ПВУ

Минимум три връзки дневно до всяко населено място и модерна цифрова система за разписания

Правителството днес взе две изключително важни решения за сектора на транспорта. И двете решения са свързани с много важни реформи, които са пряко свързани с 4-тото и 5-тото плащане по ПВУ. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов на брифинг в Министерския съвет.

“Искам ясно да подчертая, че ако тези две реформи не бъдат довършени, то пари по ПВУ или изобщо няма да има или ще бъдат рязко ограничени. И двете решения са безкрайно закъснели заради бездействията на предишните управления, които за три години и половина не бяха предвижи нито една от тези реформи. И двете решения ще направят транспортната услуга в България по-качествена и по-достъпна за гражданите,” обясни Караджов.

Първото решение е одобряването на изцяло нов Закон за обществения транспорт, който ще бъде внесен в Народното събрание. Караджов отбеляза, че досега в България не е съществувал такъв закон и той поставя пътника в центъра на транспортната система. Законът предвижда създаване на национална транспортна схема, която да обедини разписанията на железопътен, автобусен, авиационен и воден транспорт, като основа ще бъдат железопътните превози.

"В момента общественият транспорт в страната не функционира като система, а е на парче, като има цели райони без никакво транспортно обслужване," допълни министърът.

Новият закон въвежда минимум три транспортни връзки дневно до всяко населено място, синхронизирани прекачвания и довеждащ транспорт. Предвижда се и изграждане на съвременна цифрова система с информация в реално време, като всеки превозвач ще бъде задължен да подава актуални данни за разписания и маршрути.

Втората реформа е свързана със сключването на договори за пътнически железопътни превози за следващите 12 години. Правителството е упълномощило министъра да подпише договорите с избраните оператори в рамките на следващата седмица. Договорите ще влязат в сила от 13 декември тази година.

"Процедурата е проведена по недискриминационен и конкурентен начин, в съответствие с изискванията на ПВУ и в постоянна координация с Европейската комисия. Участници в конкурса са били БДЖ – „Пътнически превози“ и „Ивкони експрес“. БДЖ ще обслужва над 75 процента от пътническите превози в страната, или 17,7 млн. влак километра годишно, а „Ивкони експрес“ ще бъде оператор в Северния и Южния регион с под 3 млн. влак километра годишно."

Срокът на договорите е до декември 2028 година.