Представители на „БСП – Обединена левица“ пристигнаха при президента за консултации

Представители на „БСП – Обединена левица“ пристигнаха на „Дондуков“ 2 за консултации с президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

"С последните промени в Конституцията трябва да извървим този път. За мен задължителното е да проведа разговори с парламентарните групи", каза Йотова.

По думите ѝ целта е обща - честни избори, да се върне доверието към гражданите към изборите.

"Ще изпълня конституционните си задължения и ще посоча един от казалите "Да", каза Йотова.

"Цялата държава разбира в каква тежка и абсурдна ситуация сте поставена. И самите сили, които промениха Конституцията, сега си посипват главата с пепел. ППДБ бяха най-големите радетели на тези промени. В момента считам, че нямате свободен избор. Ограничена сте от една определена бройка от хора. Народното събрание трябва да понесе своята отговорност, тя не трябва да се прехвърля към президентската институция" заяви Драгомир Стойнев. "КЕВР трябва да излязат с обяснение по какъв начин са формирани тези високи декемврийски цени. Само преди около 2-3 дни България спечели важно дело срещу ЧЕЗ за 1 млрд. евро. Ако ние бяхме изгубили това дело - този 1 млрд. щеше да се плати от българските граждани", каза Стойнев.

"Предстоят промени в ИК, те касаят две неща - изборните секции в чужбина, и подкрепяме предложението на Възраждане , и другото - за изборен район "Чужбина" да има мандати, ще подкрепим и тази промяна. Убедена съм, че ще се спрете и изберете служебен премиер и кабинет, за да изпълнят поставените им задачи за честни избори", каза Мая Димитрова.

"Една от най-опасните тенденции е да се руши авторитета на българските иституции. Твърд привърженик съм на разделението на властите. Това си убеждение няма да пристъпя. Следващият служебен кабинет трябва да знае какво наследява. В момента се прави една фотографска снимка на трудностите пред страната. Пак повтарям, че правителството в оставка трябва да си носи отговорността, защото има достатъчно време, за да се справи с част от проблемите в момента. Нашата отговорност е максималната стабилност и сигурност на българските граждани. Ще поставям темата за това какъв бюджет ни трябва - това е началото на всички начела. Трябва да се види как може да се вземат най-работещите решения", каза Йотова.

За срещата с президента дойдоха заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, както и заместник-председателите на парламентарната група Кирил Добрев и Мая Димитрова.

В 13:00 ч. предстои Илияна Йотова да се срещне с представители от „Има такъв народ“.