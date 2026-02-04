Президентът Йотова насрочи последните консултации за следващата седмица

Държавният глава заминава за Италия за церемонията по откриването на XXV Зимни олимпийски игри Милано/Кортина

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи";

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ;

От 13.00 часа – представители на парламентарната група на „Величие“.

Президентът Йотова ще участва в церемонията по откриване на XXV Зимни олимпийски игри Милано/Кортина в Италия

Държавният глава Илияна Йотова ще бъде на посещение в Италия по повод откриването на XXV Зимни олимпийски игри и по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри. На тазгодишните зимни игри България ще бъде представена от двадесет спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

На 5 февруари Илияна Йотова ще бъде гост на официалния прием, даван по повод зимната олимпиада от президента на МОК за държавни глави и ръководства на националните олимпийски комитети.

На 6 февруари българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“, където ще бъде даден старт на игрите и запален олимпийският огън.

В рамките на посещението си президентът Йотова ще посети Олимпийското село в Милано, където ще се срещне с български спортисти.

По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад „Сан Паоло“ в град Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от Община Карлово на Милано през миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия.