"Отиваме на избори!": Румен Радев връчи третия мандат на АПС, те го върнаха

Президентът Румен Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство на „Алианс за права и свободи“.

„Не случайно избрах да връча третия мандат на АПС. АПС беше подложен на брутален натиск от своята рожба и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел“, заяви държавният глава.

Вчера председателят на групата Хайри Садъков обясни, че ще вземат третия мандат, а след това ще се консултират в партията как да действат:

"Имайки предвид спецификата на третия мандат, предстои заседание на парламентарната ни група и на структурите, с които ще обсъдим и ще излезем с правилното решение за това, което предстои. Ние ще приемем мандата, а останалото още обсъдим с колегите, след което ще обявим какво следва".

Точно за пет дни президентът избра да връчи и трите проучвателни мандата за съставяне на кабинет. Досега и първата политическа сила- ГЕРБ-СДС, и втората- ПП-ДБ- върнаха папката на президента празна. При третия опит мандатът се дава на председателя на парламентарната група, а за разлика от първите два мандата- тук няма срок от 7 дни за изпълнението му.