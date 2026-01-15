Костадинов: Радев свали маската си още преди да е почнало представлението

Радев реши да даде третия мандат на Ахмед Доган. Не съм изненадан от решението, напълно логично е. Няма как да го даде втори път на ППДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрометира. Не може на Възраждане, защото ние сме единственият му идеологически противник. Меч и Величие дори не заслужава да ги коментираме. Това мнение изрази председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов, след като Румен Радев реши да връчи третия проучвателен мандат на „Алианс за права и свободи“.

"Многократно заявявахме, че Радев няма да даде третия мандат на Възраждане. Никога не го е правил досега, поради гореописаната причина. С този си ход обаче бъдещият бивш президент направи сериозна политическа грешка. Свали маската си още преди да е почнало представлението", допълни народният представител.

По думите на Костадинов планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала.

"Още нещо. АПС да връща мандата още утре, веднага, след като го получи. България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Радев им осигури достатъчно време да си довършат далаверите, така че е крайно време да освобождават властта. Да назначава служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин!", апелира лидерът на "Възраждане".