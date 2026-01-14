Златан Златанов: Охраната на депутатите трябва да бъде като за общинските съветници

Охраната на народните представители трябва да бъде приравнена с тази на общинските съветници, а не да е привилегия и лукс. Това заяви от парламентарната трибуна народният представител от „Възраждане“ Златан Златанов по време на дебатите на първо четене на законопроекта, който забранява да ползват охрана от Националната служба за охрана (НСО). Той целеше Пеевски и Борисов да не се облагодетелстват от държавната услуга.

По време на дебатите Златанов, който е ротационен председател на Комисията за контрол на службите подчерта, че „Възраждане“ отдавна настоява за подобна законодателна промяна и че текст от законопроекта е директно взаимстван от проект, внесен лично от него още през септември миналата година.

„В този законопроект има текст, който е имплементиран едно към едно, взето от нашия законопроект, внесен от мен на 19 септември. Да, в законопроекта на ПП-ДБ от 10 декември има изречение, което е копирано едно към едно от законопроект, чийто автор съм аз. В този смисъл, ние подкрепяме този законопроект, обществените очаквания са огромни и считаме, че той е в полза на демокрацията”, заяви Златанов.

Той допълни, че през годините темата за охраната на народните представители се е изродила в необоснована привилегия. „Темата за ползването на охрана от народните представители през годините се превърна наистина в привилегия и лукс“, посочи той, като изброи политически лидери, които по думите му са ползвали охрана без да заемат длъжности, изискващи такава по закон.

Златанов напомни, че още в първоначалния законопроект на „Възраждане“ се предвижда отмяна на текст в Закона за НСО, който позволява охрана на народни представители, и подчерта, че безопасността им следва да бъде гарантирана от МВР, както е за всички други представители на властта на по-ниско ниво.

„Не би следвало народният представител да ползва охрана. Би следвало безопасността на народните представители да бъде приравнена с безопасността на един общински съветник“, каза той.

Въпреки че първоначално законопроектът на ПП-ДБ бе приет на първо четене, последва прегласуване и отхвърлянето му. Така Пеевски и Борисов останаха с охрана от НСО.