Вижте какво реши Министерски съвет днес, 14 януари 2026 г.

Правителството прие Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2024 г.

Министерският съвет прие Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2024 г. Основна цел на документа, изготвен след обобщение на приносите на 27 институции, е да представи анализа, оценката и препоръките на изпълнителната власт относно предизвикателствата, рисковете, опасностите и заплахите за страната, както и за ефективността на политиката за защита на националната сигурност.

Докладът отчита, че международната среда за сигурност се характеризира с висока нестабилност, ескалиращи военни конфликти и разширяващи се хибридни заплахи, което поставя Република България в стратегически рискова позиция.

В доклада са представени основните дейности на министерствата и ведомствата, свързани с противодействието на заплахите пред националната сигурност. Посочени са основните резултати от дейността на службите за сигурност и службите за обществен ред за защита на националната сигурност.

В изпълнение на Чл. 7, ал 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност докладът ще бъде представен в Народното събрание на Република България.

БЕХ ЕАД придобива 10% от правата и задълженията по разрешението за проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух“

Българският енергиен холдинг (БЕХ ЕАД) ще придобие 10% от правата и задълженията по разрешението за проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположен в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. На днешното си заседание Министерският съвет разреши БЕХ ЕАД да придобие по 5% от правата и задълженията на „ОМВ Офшор България“ ГмБХ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“, които проучват блока.

В резултат на частичното прехвърляне, „ОМВ Офшор България ГМБХ“ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ ще имат по 45 на сто от правата и задълженията по предоставеното разрешение за търсене и проучване, а „Български енергиен холдинг“ ЕАД – 10 на сто.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

„Блок 1-21 Хан Аспарух“ е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в дълбоко Черно море. Договорът за проучване на тази територия е в сила от месец септември 2012 г.

Проучванията в дълбоко Черно море са ключова част от усилията на правителството за диверсификация на енергийните ресурси. Те имат потенциал да допринесат значително за енергийната сигурност в целия регион на Югоизточна Европа.

С днешното си решение Министерският съвет упълномощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да подпише необходимото допълнително споразумение към договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух”.

Изменя се Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката

Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (Тарифата).

Предложените изменения са по повод въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 г. В тази връзка, всички размери на таксите се преизчисляват технически от лева в евро, като се спазват правилата за закръгляване, определени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. С предложените изменения се цели постигане на яснота и правна сигурност за лицензиантите и заинтересованите страни относно размера на дължимите такси след въвеждането на еврото. Промените не водят до въздействие върху държавния бюджет или промяна на финансовата тежест.

Също така, с постановлението Тарифата се привежда в съответствие с актуалните разпоредби на Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Правителството прие също така Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (Тарифата).

Измененията и допълненията са по повод въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 г., както и оптимизиране на процеса по заплащане на такса „В и К регулиране“ от ВиК операторите. В тази връзка, всички размери на таксите се преизчисляват технически от лева в евро, като се спазват правилата за закръгляване, определени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. Промените не водят до въздействие върху държавния бюджет или промяна на финансовата тежест.

Също така, предложените изменения и допълнения уреждат заплащането на таксите от ВиК операторите при настъпила промяна в границите на обособените територии по смисъла на Закона за водите.

Одобрено е присъединяването на България към инициативата на EC GOVSATCOM и създаването на Компетентен орган (CGA) в рамките на МИР

Министерският съвет прие Решение за одобряване на присъединяването на Република България към инициативата на EC GOVSATCOM и създаването на Компетентен орган (CGA) в рамките на Министерство на иновациите и растежа с подпомагаща институция Министерство на електронното управление.

Инициативата цели да осигури дългосрочната наличност на надеждни, сигурни и рентабилни правителствени спътникови комуникационни услуги за публичните органи на ЕС и националните публични органи, управляващи критични за сигурността мисии и инфраструктури. Включването в GOVSATCOM ще подпомогне обществените служби в сфери като управление на кризи, гранична и морска охрана, както и управление на критична инфраструктура, осигурявайки комуникационни средства дори в райони без наземно покритие или при прекъсване на комуникациите.

Включването в европейската инициатива и респективно създаването на Компетентен орган (CGA) ще спомогне България да е по-добре позиционирана в ключовите европейски и международни комуникационни мрежи и ще се утвърди като ключов участник в европейската екосистема за сигурни комуникации и космически технологии, с възможност за активно участие в стратегически инициативи на ЕС и принос към укрепването на общата сигурност и устойчивост на Съюза.

Правителството се разпореди с имоти

Български пощи” ЕАД ще продадат имот в с. Рибарица, община Тетевен, който не се използва за дейността на дружеството. Община Тетевен е проявила интерес към покупка на имота за нуждите на детска градина. Продажбата ще се извърши на цена, не по-ниска от пазарната, определена от независим оценител. Част от мерките за подобряване на финансовото състояние на дружеството са свързани с продажбата на неоперативни активи, което ще доведе до намаляване на оперативните разходи и увеличаване на приходите.

„Български пощи” ЕАД ще продадат също имот в Дряново, който не се използва за дейността на дружеството, а в същото време поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Община Дряново е проявила интерес към покупка на имота. Продажбата ще се извърши на цена, не по-ниска от пазарната, определена от независим оценител. Част от мерките за подобряване на финансовото състояние на дружеството са свързани с продажбата на неоперативни активи, което ще доведе до намаляване на оперативните разходи и увеличаване на приходите.

Правителството промени статута на части от имоти, като ги обяви за частна държавна собственост. Те представляват сгради, които са разположени на териториите на гр. Чирпан, е. Горно Сахране, с. Тулово и е. Михайлово в област Стара Загора. Сградите са в лошо техническо състояние е отпаднала необходимост и с цел безопасност ще бъде премахнати. Това ще позволи реализацията на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“.

Кабинетът промени статута на части от имоти, като ги обяви за частна държавна собственост. Те представляват сгради, които се намират на териториите на гр. Драгоман, с. Петърч и с. Алдомировци, област София. Сградите ще бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за изпълнение на проект „Развитие на железопътен възел София“ и проект: „Модернизация на жп линия София - Драгоман - сръбска граница, участък Волуяк - Драгоман“.

С решение на правителството се отчуждават частни имоти за изграждането на жп линията Видин - София, между Видин и Медковец. Терените попадат в землищата на град Брусарци и селата Княжева махала и Дъбова махала в община Брусарци, област Монтана. Участъкът е част от проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец“. Обектът е с национално значение, част от трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“ и железопътен товарен коридор „Ориент коридор“ от TENT-T мрежата, както и част от железопътна магистрала „Мездра юг - Руска Бяла и Мездра - Видин“. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министерският съвет предоставя безвъзмездно за управление на община Иваново, област Русе, пет сгради, представляващи имоти - публична държавна собственост за нуждите на Регионалния исторически музей - Русе. Две от сградите са на територията на Национален археологически резерват „Средновековен град Червен“, в село Червен. Те са предназначени съответно за научна и проектантска дейност - „Археологическа база с. Червен“ и за битови услуги (санитарен възел). Три от сградите са на територията на Национален археологически резерват „Скални църкви - с. Иваново“. Те включват здание за научна и проектантска дейност „База на реставраторите - Скални църкви с. Иваново“, складова база и сграда за битови услуги (санитарен възел). Имотите ще бъдат използвани за нуждите на Музея за проучване, управление и опазване на културното наследство. Чрез пълноценното използване на наличните туристически ресурси, община Иваново ще се превърне в разпознаваема и конкурентноспособна туристическа дестинация, което да доведе до растеж на местната икономика и създаване на допълнителни работни места.

Министерският съвет прие решение за учредяване в полза на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски““ ЕАД („УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски““ ЕАД), на възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на циклотронен комплекс с радиохимична лаборатория в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I „за онкологичен институт“, кв. 13, м. „Дървеница“, район „Студентски“, Столична община, гр. София, а по кадастрална карта поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.1603.8 /стар идентификатор 68134.1603.51/, съгласно виза за проектиране № САГ25-ГР00-1049Д1], издадена на 29.05.2025 г. от Главен архитект на Столична община. Реализирането на обекта, ще подсигури на УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски” ЕАД” независим източник за приготвяне на ключови радиофармацевтици, както и такива за иновативна метаболитна радионуклидна терапия, която към момента не е разпространена в България. Циклотронният комплекс с радиохимична лаборатория ще разшири значително медицинските услуги, предлагани в региона за по-качественото диагностициране и лечение на множество онкологични заболявания.

Имоти, които няма да бъдат ползвани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, се предоставят за безвъзмездно управление на Министерството на вътрешните работи. Промяната е продиктувана от възникнала спешна необходимост от осигуряване на подходящ сграден фонд за нормалното функциониране на Районно управление - Тутракан при ОДМВР - Силистра. Решението не изисква допълнителни бюджетни разходи и няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.

Министерският съвет назначи Димитър Иванов за генерален консул на Република България в Ниш

Министерският съвет назначи Димитър Петров Иванов за генерален консул на Република България в Ниш, Република Сърбия, с консулски окръг, обхващащ седем окръга в югоизточната част на страната.

Г-н Иванов е опитен дипломат с дългогодишен професионален път в МВнР, включително като генерален консул в Битоля и като директор на дирекция „Сигурност“. По образование е инженер, магистър по радиоелектроника, владее английски и руски език.

Генералното консулство в Ниш осигурява консулско обслужване на българските граждани, поддържа контакти с местните власти и подпомага българското национално малцинство, като същевременно развива двустранните отношения между България и Сърбия.

Министерският съвет прие решение за назначаване на Петър Петров за генерален консул на Република България в Битоля

Министерският съвет прие решение за назначаване на Петър Боянов Петров за генерален консул на Република България в Битоля, Република Северна Македония, с консулски окръг, обхващащ редица общини в югозападната част на страната.

Г-н Петров е кариерен дипломат с дългогодишен опит и задълбочена експертиза в региона на Западните Балкани, заемал последователно различни длъжности в МВнР и българските дипломатически представителства в Сараево, Прищина и Скопие.

Генералното консулство в Битоля осигурява консулско обслужване на българските граждани, поддържа контакти с местните власти и работи за развитието на двустранните отношения, подкрепата на българската общност и опазването на българското културно-историческо наследство.

Правителството одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси“, проведено на 16 декември

Министерският съвет одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 16 декември 2025 г. в Брюксел.

Съвет „Общи въпроси“ подготви заседанието на Европейския съвет на 18-19 декември, като проведе дискусия по проекта на заключения, включващ темите: МФР, Разширяване на ЕС, геоикономика и конкурентоспособност, миграция и външно-политически въпроси.

Министрите проведоха дискусия по политиката на разширяване на ЕС, на база на текст на заключения, който беше подкрепен от 26 държави-членки като заключения на Председателството.

Съвет „Общи въпроси“ проведе дискусия по преработената преговорна кутия по Многогодишната финансова рамка (МФР) 2028-2034 г., като дискусиите ще продължат през 2026 г.

Датското председателство и встъпващото Кипърско председателство представиха пътната карта за Европейския семестър през 2026 г.

ЕК представи Годишния обзорен доклад за 2025 г. относно опростяването, изпълнението и правоприлагането, както и Годишния доклад за напредъка за 2025 г. относно опростяването, изпълнението и правоприлагането в областта на кохезията и реформите.

Министерският съвет прие промени в нормативните актове, свързани с въвеждането на еврото в България

Министерският съвет прие постановление за изменение на нормативни актове, изготвено от Министерството на вътрешните работи, във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална парична единица в Република България, считано от 1 януари 2026 г. Промените целят да осигурят пълно съответствие на действащата нормативна уредба с новата валута, както и да гарантират правна яснота, сигурност и предвидимост в паричните отношения между държавните институции, гражданите и бизнеса.

Измененията засягат редица постановления и наредби, прилагани от Министерството на вътрешните работи, включително правилници и нормативни актове, които регламентират финансови разплащания, компенсации, такси и други отношения, изразени в левове. Всички парични стойности, посочени досега в националната валута, ще бъдат преобразувани в евро, при стриктно спазване на изискванията на европейските регламенти и принципите за точност и последователност.

Проектът е изготвен в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България и съгласно приетия от правителството Закон за въвеждане на еврото. Съгласно Закона за нормативните актове, проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни. Всички постъпили становища и предложения са анализирани и отразени в окончателния вариант на постановлението.

При изготвянето на промените са отчетени принципите на прозрачност, ефективност и защита на обществения интерес. Не се въвеждат нови административни тежести, нито се създават допълнителни задължения за гражданите и организациите. Постановлението има за цел единствено техническо и правно синхронизиране на текстовете в действащата нормативна база с промяната на паричната единица.

Приемането на тези изменения е важна стъпка в процеса по подготовка за присъединяването на България към еврозоната и осигурява плавен преход на административните и финансовите процедури към работа с новата валута. По този начин се гарантира последователност и стабилност в нормативната рамка, както и готовност на държавната администрация да прилага законодателството в условията на нова парична среда.

С 13 години се удължава концесионният договор за находище „Луда Яна“

С 13 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Луда Яна", разположено на територията на област Пазарджик. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера - „ГЕО- МАРК 2020" ЕООД. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Възможността за продължаване на срока на концесионния договор е регламентирана в чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

Министерският съвет промени също обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция. Занапред тя ще обезпечава изпълнението на всички (а не само паричните) договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

Днешното решение на МС предвижда още да бъдат актуализирани и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения. Концесионният договор за находище „Луда Яна" е сключен през 2008 г. за срок от 15 г. От находището се добиват строителни материали - баластра (пясък и чакъл).

Правителството прие за сведение резултатите от заседание на Съвет „Правосъдие“, проведено в Брюксел

Министерският съвет прие за сведение доклад на министъра на правосъдието Георги Георгиев за резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, проведено на 9 декември 2025 г. в Брюксел.

В хода на обсъжданията министрите на правосъдието на ЕС са одобрили Заключенията на Съвета относно примерни разпоредби за материалното наказателно право на ЕС, чиято цел е улесняване на последователността, съгласуваността и ефикасността на законодателните актове.

В хода на обсъжданията за продължаващата война в Украйна, министър Георгиев е изразил българската позиция за значимата роля на специалния трибунал за престъплението „агресия“ срещу Украйна, както и на Международния наказателен съд.

Министрите на правосъдието са били запознати от датското председателство с действията по отношение на борбата с трафика на наркотици и организираната престъпност след приемането на пътната карта на ЕС по тези въпроси през октомври 2023 г. Представена е било новата стратегия на ЕС за борба с наркотиците и плана за действие срещу трафика на наркотици, публикувани на 4 декември 2025 г.

Министрите са били информирани от ЕК и за приетия пакет за цифрово правосъдие и за съдебно обучение.

Тема на обсъждане е било също съдебното сътрудничество с трети страни в борбата с организираната престъпност.

Правителството ще подкрепи с допълнителна помощ от 1550 евро пострадалите от природни бедствия през 2026 г.

Правителството ще отпусне по 1 550 евро допълнителна помощ на семействата, пострадали от природни бедствия през 2026 година. По този начин ще бъдат подкрепени хората, по чиито имоти бяха нанесени щети от ураганния вятър в първите дни на новата година.

За изплащането на средствата в бюджета на Министерството на труда и социалната политика са осигурени 200 000 евро. Помощта ще е допълнение към еднократната помощ за преодоляване на инцидентно възникнали потребности, която се отпуска по Закона за социално подпомагане и е в размер до 1172 евро.

По същия начин кабинетът подпомогна домакинствата, чиито имоти бяха засегнати от пожарите и наводненията през 2025 г. по предложение на министър Борислав Гуцанов.

Помощта от 1550 евро ще се получава по списък, който ще се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на база на подадени заявления от пострадалите домакинства. Еднократната финансова помощ ще се изплаща от дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Националният съвет по демографска политика ще активизира дейността си с нов състав

Националният съвет по демографска политика ще бъде в нов състав, след като правителството прие постановление за обновлението му. Целта е така да се активизира дейността му, която е от ключово значение за провеждането на съвместна координирана политика между всички организации, ангажирани със справянето с демографските проблеми.

Съветът е консултативен орган към правителството за сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствени организации при разработването, планирането и изпълнението на държавната демографска политика. Той подпомага Министерския съвет за постигането на управленските цели за забавяне намаляването на населението, адаптиране на социалните системи и секторни политики към застаряването му и повишаващата се възраст на работната сила, подобряване на здравния статус и образователния статус на българските граждани и др.

С промените съставът на Съвета се привежда също в съответствие със структурата на Министерския съвет.

Правителството одобри доклада от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Министерският съвет одобри резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 11 -12 декември 2025 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В областта на рибарството, Съветът постигна политическо споразумение по предложението за Регламент за определяне за 2026 г. на възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море. За Република България риболовните възможности за калкан са в размер на 86,3 тона, което включва запазване на квотата на страната ни от 82,5 тона, допълнена с 3,8 тона неусвоеното количество от 2024 г.

В областта на земеделието Съветът проведе ориентационен дебат относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., който беше фокусиран върху иновациите и опростяването. В последвалата дискусия министрите подчертаха, че иновациите и достъпът до нови технологии са от съществено значение за осигуряване на конкурентоспособност и обновяване на поколенията, а младите земеделски производители са основен двигател на иновациите. Те допълнително подчертаха продължаващата необходимост земеделските производители да имат достъп до обучение и консултации в областта на селското стопанство.

По отношение на опростяването Съветът изтъкна необходимостта от осигуряване на гъвкавост и следователно от разглеждане на броя на задължителните елементи в предложението на Комисията. Докато някои министри признаха някои елементи на опростяване, други обърнаха внимание, че структурата на предложението е стъпка в грешна посока за контекста на програмата на Комисията за опростяване на законодателството.

Съветът подчерта, че засилените иновации изискват достатъчно финансиране и по-рационализирана регулаторна рамка. Много делегации подчертаха значението на Европейския фонд за конкурентоспособност в това отношение.

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 16 декември 2025 г. в Брюксел. Министрите обсъдиха Стратегия на ЕС за биоикономиката, като България подчерта необходимостта от научна стабилност при оценката на устойчивостта на биомасата и гарантиране на пълна съгласуваност с изискванията в областта на климата и енергетиката.

Страната ни призова за подкрепа за регионите с по-малък капацитет за иновации и МСП, както и за инвестиции, устойчиво земеделие, прозрачно финансиране, като същевременно се вземат предвид националните особености.

Министрите приеха заключения за околната среда в Европа през 2030 г., в които се подчертава необходимостта от устойчива на изменението на климата Европа, която развива кръгова икономика. Акцент беше поставен върху необходимостта от ефективно прилагане, опростени правила и силен единен пазар, при отчитане на националните особености, пазарите на вторични суровини и социалната справедливост. България подчерта значението на подобряването на системите за данни и мониторинг, както и на осигуряването на стабилно и предвидимо финансиране.

В рамките на заседанието Европейската комисия представи законодателния пакет Омнибус VIII за опростяване на законодателството в областта на околната среда заедно с Годишния доклад относно опростяването, изпълнението и правоприлагането. България призова за спазване на принципа на субсидиарност и ограничаване на административната тежест с цел гарантиране на правна и регулаторна яснота.

Одобрени са средства за реставрация и консервация на стенописите на катедралния храм „Свети Димитър Солунски“ - гр. Видин

Министерският съвет одобри финансиране в размер 1 942 940 евро, за капиталови разходи, за Българска православна църква - Българска патриаршия, във връзка с реставрация и консервация на стенописите на катедралния храм „Свети Димитър Солунски“ - гр. Видин.

Съхраняването, консервацията и реставрацията на храма е от голямо значение за запазването на културното, религиозното и архитектурно наследство в област Видин.

„Български пощи“ получават допълнителни средства за обмяна на левове в евро

Правителството отпусна допълнителни 25 млн. евро на „Български пощи“ ЕАД под формата на оборотен кредит. Средствата са за да се осигури обмяната на левове в евро в пощенските станции и да се отговори на значителния интерес към обмяна в тези обекти.

Само за първата седмица в мрежата на Български пощи са обменени приблизително 30 млн. лева и са получени заявки за още почти 26 млн. лева. Разчетите на база на фактическите заявки над 1 000 до 10 000 лв. до момента показват, че е необходимо второ допълнително финансиране за оборотни средства за безпрепятствено извършване на услугата.

Възмездната финансова помощ, предоставена на дружеството, ще бъде възстановена по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в срок до 30 септември 2026 г.

Правителството одобри резултатите от българското участие в Съвета на министрите по транспорт

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Транспорт“, което се проведе на 4 декември 2025 г. в Брюксел. В рамките на законодателната част министрите постигнаха общ подход по три ключови предложения в областта на сухопътния транспорт.

България подкрепи компромисния текст по Директивата за масата и размерите, като подчерта необходимостта от балансирани решения, които едновременно насърчават прехода към нискоемисионни превозни средства и гарантират защитата на пътната инфраструктура. Страната акцентира върху запазеното натоварване на задвижващата ос, възможностите за дерогации и специфичните предизвикателства, произтичащи от транзитния характер на българската пътна мрежа.

Съветът прие общ подход и по трите законодателни предложения от Пакета за техническа изправност, свързани с периодичните технически прегледи, крайпътните проверки и документите за регистрация на превозните средства и данни на превозните средства. България подкрепи компромисните текстове, като подчерта, че пътната безопасност е стратегически национален приоритет, и заяви готовност за по-широка хармонизация на европейско ниво, особено по отношение на данните от километропоказателя и мерките за борба с измами. Страната отбеляза, че заедно с Ирландия и Хърватия би подкрепила още по-амбициозни текстове в борбата с измамите с одометри.

В рамките на точка „Други въпроси“ бе обсъдена френската декларация за насърчаване закупуването на европейски електрически превозни средства. България приветства инициативата, но настоя за регулаторна рамка, която да отчита инфраструктурната готовност, социалната поносимост, технологичната неутралност и необходимостта от защита на европейската индустриална конкурентоспособност.

По време на политическата дискусия за новия Регламент за Механизма за свързване на Европа (2028-2034 г.) България предложи стратегическият железопътен участък Русе - Горна Оряховица да бъде включен в анекса на регламента, включително като разклонение на трасето Букурещ- Гюргево-Русе-Варна. Страната подчерта, че участъкът е ключов за трансграничната свързаност, военната мобилност и развитието на коридора „Балтийско море - Черно море - Егейско море“, като припомни, че по инструмента вече е включено и трасето София-Скопие.

Правителството одобри финансиране на трансфери за общини за 2026 г.

Със свое решение Министерският съвет одобри финансиране на трансфери за общини за 2026 г. в общ размер на 66 384,5 хил. евро, с което ще се осигури непрекъсваемост и своевременно изпълнение на обществено значими дейности, проекти и програми на територията на съответните общини.

Предвидено е изплащането на субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени на пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници по § 4, ал. 1 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, както и на средства за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образовани за първото тримесечие на 2026 г. за общините в размер на 61 432,8 хил. евро.

Осигурени са средства за завършването на обект от изключителна важност и голяма обществена значимост за община Бургас - изграждането на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия". С предоставените средства в размер на 2 300,8 хил. евро ще се гарантира окончателно завършване на проекта.

Осигурява се финансиране в размер на 1 220,0 хил. евро за приоритетни археологически обекти, с оглед предоставяне на подкрепа за развитието на културно- историческия туризъм в България, като не се допусне прекъсване на стартиралите дейности по обектите.

С оглед покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общините по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2026 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), се предлага по бюджетите на общините да се одобри допълнително финансиране от началото на 2026 г. в размер на 591,4 хил. евро.

С проекта на акт се предлага да се осигури финансиране в размер на 429,5 хил. евро за продължаването на дейността на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в с. Опицвет, община Костинброд през 2026 г.

Предвижда се осигуряване на средства в размер на 410,0 хил. евро за продължаване на изпълнението на общинска здравна програма през 2026 г. в община Велинград с цел да се предостави подкрепа на здравните услуги на жителите на общината, като с проекта на решение ще се осигури непрекъсваемост на предоставените медицински грижи и през 2026 г.

Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

Правителството одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 12 декември 2025 г. в Брюксел.

На него Европейската комисия представи пакета за пазарната инфраструктура и ефективния надзор. Той е важна част от Съюза за спестяванията и инвестициите, с обща цел ускоряване на интеграцията на капиталовите пазари в ЕС чрез премахване на бариерите пред предоставянето на услуги на вътрешния пазар.

Съветът ЕКОФИН направи преглед на напредъка, постигнат по пакета за единната валута, който включва инициативата за цифрово евро и мерки за укрепване на статута на еврото в брой като законно платежно средство в ЕС. Изразена беше готовност за постигане на общ подход по пакета преди края на датското председателство.

Министрите постигнаха съгласие за прилагането, считано от 1 юли 2026 г., на фиксирано мито в размер на 3 евро за малки колетни пратки на стойност под 150 евро, влизащи в ЕС предимно чрез електронна търговия.

Участниците обсъдиха икономическите последици от законодателството на ЕС и одобриха заключения относно опростяването на регулаторната рамка за финансовите услуги.

Европейската Комисия представи Доклада за механизма за предупреждение за 2026 г., с който се поставя началото на годишната Процедура при макроикономически дисбаланси в рамките на Европейския семестър.

Обсъден беше и докладът на Комисията относно процедурата при прекомерен дефицит. Министрите одобриха и преработения Кодекс за поведение във връзка с изпълнението на Пакта за стабилност и растеж.

Председателят на Европейската сметна палата представи ключовите констатации и основни послания в годишния доклад за финансовата 2024 г.

С друго свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 20 януари 2026 г. в Брюксел. По време на заседанието кипърското председателство на Съвета на ЕС ще представи своите приоритети в областта на икономическите и финансовите въпроси.

В дневния ред е предвидено обсъждане на икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна.

В рамките на Европейския семестър министрите ще приемат Заключения относно Доклада за ранно предупреждение за 2026 г.

Очаква се ЕКОФИН да одобри изменения в плановете за възстановяване и устойчивост на Испания, Швеция, Германия, Нидерландия и Ирландия и ще приемат препоръка към Финландия за прекратяване на прекомерния дефицит в страната.

Правителството разреши сключване на договор за „Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване на акваторията на ВМБ- Варна“

Министерският съвет взе решение за даване на разрешение на министъра на отбраната за сключване на договор за „Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване на акваторията на ВМБ- Варна (ВР 1318)“, при реализацията на която е наличен основен интерес, свързан със сигурността на страната.

Ремонтът е необходим с цел приемане, базиране и обслужване на новопридобитите бойни кораби и съответното оборудване. Проектът предвижда ремонт и разширяване на пристанищната инфраструктура, изграждане на съоръжения за поддръжка и базиране на новопридобитите кораби и удълбочаване акваторията на Военноморска база - Варна.

Приет е проект за инвестиционен разход „Придобиване на минни ловци“

Министерският съвет прие проект за инвестиционен разход „Придобиване на минни ловци“. На база направените в периода 2019 - 2020 г. разчети в Министерството на отбраната беше идентифицирана необходимостта от поетапна подмяна на наличните във ВМС противоминни кораби с изчерпващ се експлоатационен и технологичен ресурс. Общите рамки по време и обхват бяха заложени в приетите „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България - 2032“, „План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.“, а впоследствие и необходимата финансова рамка с приемането на „Програма за инвестиции в отбраната до 2032“. Разразилата се в началото на 2022 г. война между Република Украйна и Руската федерация неимоверно увеличи минната опасност в Черно море. Това наложи преоценка на направените допускания и коригиране на разчетите за необходимия брой противоминни кораби, които ще са необходими за преодоляване на минната опасност в морския домейн на практика в рамките и на трите мисии на Въоръжените сили.

В тази връзка, с цел изпълнение на националните ангажименти за осигуряване безопасността на корабоплаването и изпълнение на изискванията по пакет „Цели за способности“ в частта, касаеща преодоляване на нарасналата минна опасност, Министерския съвет одобри проект за инвестиционен разход „Придобиване на противоминни кораби“.

Целта на проекта е развитие на противоминните способности на българските ВМС за дългосрочно извършване на необходимите действия за поддържане на морската сигурност в националните морски пространства (НМП) и съответстващо на нивото на амбиция участие в действията и операциите на НАТО и ЕС за преодоляване на минната опасност в морския домейн.

Обхватът на ПИР включва придобиване на 7 кораба тип „минен ловец“, разполагащи със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти. Наличието на такива кораби ще позволи изпълнение на поставените на Военноморските сили задачи за осигуряване на отбраната и морската сигурност в националните морски пространства, оказване на съдействие на националните структури и изпълнение на международните ангажименти на страната.

В тази връзка и на основание чл. 22, ал. 2, т. 11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Министерският съвет прие Проект за инвестиционен разход „Придобиване на минни ловци“.

Със средства от държавния бюджет, Областна администрация Софийска област ще реконструира стената на язовир „Бели Искър“

Министерският съвет взе решение за отмяна на т. 2 от Решение № 740 на Министерския съвет от 2020 г. за действия за осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на Столична община. По този начин се отменя задължението на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за извършване на реконструкция на язовирната стена на язовир „Бели Искър“.

Собственик на язовир „Бели Искър“ е държавата, а управлението е предоставено на областния управител на Софийска област, на основание чл. 18 от Закона за държавната собственост. На основание разпоредбите на Закона за водите поддръжката и ремонтно- възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците.

Във връзка с това и според решението на Министерския съвет дейностите по реконструкция на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ и на съоръженията към нея ще се извършат от Областна администрация Софийска област, при осигурено финансиране от държавния бюджет.

Министерският съвет прие за сведение резултатите от редовното заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика", част „Енергетика", проведено на 15 декември 2025 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В рамките на заседанието бе постигнат частичен общ подход на Съвета по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа за периода 2028 - 2034 г. Мандатът е „частичен", тъй като изключва финансови и междусекторни въпроси - понастоящем обсъждани като част от преговорите по следващата многогодишна финансова рамка. България в дух на компромис подкрепи частичния общ подход на Съвета, като представи своите предложения за възможни допълнителни действия по развитието на енергийните и транспортните разпоредби на проекта на акт.

Министрите на държавите членки проведоха дебат по Европейския пакет за мрежите, представен от ЕК на 10 декември 2025 г. Основна цел на инициативата е модернизацията и разширяването на европейските мрежи, с което да се постигне по­бърза електрификация и достъп на гражданите и предприятията до сигурна и чиста енергия. България подкрепи представянето на пакета, като подчерта, че са необходими общи усилия и тясно сътрудничество за преодоляване на трудностите и запазване на сигурността, отчитане на принципа на технологична неутралност, внедряване на съоръжения за съхранение на енергия в мрежови мащаб. С приоритет следва да се разглеждат опростяването на инвестиционния процес и повишаването на конкурентоспособността.

България ще участва като приемаща държава по Финансовия механизъм за възобновяема енергия

България ще участва като приемаща държава по Финансовия механизъм за възобновяема енергия. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание във връзка с отправена покана към страната от Генерална дирекция „Енергетика" на Европейската комисия за заявяване на обвързващ интерес за 2026 г.

Европейската комисия планира да обяви процедура по Финансовия механизъм, чрез която ще бъде предоставена инвестиционна подкрепа за проекти, изпълнявани на територията на България и Финландия като приемащи държави. Финансовият ресурс се осигурява от Люксембург. Общият бюджет по процедурата е 55 млн. евро.

По процедурата ще се финансират проекти за наземни фотоволтаични централи с батерийни системи за съхранение в България и такива за наземни фотоволтаични системи във Финландия. В България проектите следва да са разположени в трите въглищни региона - Перник, Кюстендил и Стара Загора, като съоръженията следва да функционират поне 15 години след въвеждането им в експлоатация.

Управлението на процедурата - обявяването на поканата, набирането, оценката на проектните предложения и мониторинга на изпълнението им ще се извършва от Европейската изпълнителна агенция за климата, околната среда и инфраструктурата. За финансиране могат да кандидатстват публични или частни юридически лица от всяка държава по света.

Участието на България във Финансовия механизъм като приемаща страна ще осигури инвестиционна подкрепа за комбинирани проекти за изграждане на фотоволтаични централи със системи за съхранение на енергия, което ще позволи да се увеличат инсталираните мощности, използващи слънчева енергия и да нарасне потреблението на екологично чиста енергия в страната. Териториалното разположение на проектите в трите въглищни региона на страната ще допълни финансовите инструменти, които се прилагат съгласно териториалните планове за справедлив преход и ще подпомогне енергийния преход на тези региони.

Министерството на енергетиката получава допълнителни средства за дейности по изграждането на национално хранилище за радиоактивни отпадъци

Министерството на енергетиката допълнителни средства за индексация на сумите по договор за строителство на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО). Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Съгласно решение № 683 на Министерския съвет от 25 юли 2005 г. Националното хранилище се изгражда от Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци" (ДПРАО) като възложител, а всички дейности на ДПРАО се финансират от фондовете „Радиоактивни отпадъци" и „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения", които са част от бюджета на МЕ.

Допълнителните разходи по бюджета на МЕ в размер на 17 млн. лв. са одобрени с Постановление на МС № 47 от 8 май 2025 г. Средствата са разчетени с проекта за държавен бюджет за 2026 г., одобрен от Министерския съвет, който обаче не беше приет от Народното събрание.

Изграждането на НХРАО е задължение на Република България по силата на Директива 2011/70/ЕВРАТОМ от 19 юли 2011 г., според която всяка държава членка носи крайната отговорност за управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, генерирани в нея.

Изграждането на НХРАО в България се финансира с безвъзмездна помощ от Международен фонд „Козлодуй" и национално съфинансиране.

Правителството прие решение за наличието на основен интерес, свързан с националната сигурност, при реализацията на проекта за проектиране и изграждане на завод за производство на енергетични материали и заряди и завод за производство на 155 мм боеприпаси

Министерският съвет прие решение за наличието на основен интерес, свързан с националната сигурност, при реализацията на проекта за проектиране, изграждане, авторски надзор и въвеждане в експлоатация на производствени обекти завод за производство на енергетични материали и заряди и завод за производство на 155 мм боеприпаси, ведно с реализиране на необходимите за изграждането спомагателни дейности.

Възложител за проектиране, изграждане, авторски надзор и въвеждане в експлоатация на производствените обекти е „Иганово“ ЕАД с ЕИК: 208559196. Еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал.1 , т. 4 във връзка с чл. 158 и следващи от Търговския закон, в което правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на икономиката и индустрията.

Дружеството е създадено с цел реализацията на проект за изграждане на завод за производство на енергетични материали и заряди и завод за производство на 155 мм. боеприпаси, с първоначален капитал в размер на 50 000 лева.

„Минерал 2000“ ЕООД е новият концесионер на находище „Рафаело“

Софийското дружество „Минерал 2000" ЕООД е новият концесионер на находище „Рафаело", от което се добиват строителни материали - варовици. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки промяната, поискана от предишния концесионер.

Находище „Рафаело" се намира на територията на община Макреш, област Видин. Концесията за него е предоставена през м. декември 2010 г. за срок от 25 години на „Киряевска вар" ООД.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното решение на МС се предвижда също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 10% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия и за изменение и допълнение на концесионния договор.

„МЕДЕКОМ 2023“ ЕООД е новият концесионер на находище „Ерковище“

Дружеството „Медеком 2023" ЕООД от гр. Гоце Делчев е новият концесионер на находище „Ерковище", от което се добиват скалнооблицовъчни материали - гнайси, гнайсошисти и амфиболити. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки промяната, поискана от предишния концесионер.

Находище „Ерковище” се намира на територията на област Благоевград. Концесията за него е предоставена на ЕТ „Румен Арнаудов-Айтен Арнаудова", с. Плетена, през м. февруари 2013 г. за срок от 35 години.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия.

Министерският съвет одобри финансиране в размер на 1 732 385 евро за програми на Националния фонд „Култура“

Министерският съвет одобри финансиране за Министерството на културата за 2026 г. в размер на 1 732 385 евро за програмите на Националния фонд „Култура". Средствата ще осигурят изпълнението на неразплатени договори за финансиране на творчески проекти на държавни, общински и частни културни организации, сключени през 2025 г.

Финансирането ще бъде насочено към бюджетна програма „Национален фонд „Култура" и ще подкрепи реализацията на значими културни инициативи в цялата страна. Бенефициентите, които са кандидатствали, са държавни, общински и частни културни организации.

Министерският съвет прие постановление за преобразуване на Общинския драматичен театър - Кюстендил в Регионален културен институт

Министерският съвет прие постановление 3а преобразуване на Общинския драматичен театър - Кюстендил в Регионален културен институт - Кюстендил.

Преобразуването е инициирано от Общинския съвет в гр. Кюстендил в съответствие с изискванията на Закона за закрила и развитие на културата и е съгласувано с областния управител.

Новият културен институт ще има за цел да създава, разпространява и опазва културни ценности в областта на театъра, музиката, визуалните изкуства, литературата, киното, танца, фолклора и други сфери на изкуството. Дейността му ще обхваща територията на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

Преобразуването ще доведе до разширяване на обхвата на културната дейност в региона, повишаване на достъпа до културни продукти 3а различни публики - включително деца, младежи и хора със специални потребности, както и до Засилване на културния обмен със съседни държави.

Регионалният културен институт ще подпомага творци и културни организации, ще развива междусекторни и мултижанрови проекти, ще насърчава сътрудничеството с висшите и средните училища по изкуства и култура, както и включването на младите творци в културния живот на региона.

Сградата на настоящия театър - с голям и камерен салон, киносалон, изложбени пространства и репетиционни зали - ще продължи да се използва 3а нуждите на новия културен институт.

Одобрено е финансиране за Министерството на здравеопазването

Министерският съвет одобри финансиране за Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер 1 904 800 евро за закупуване на ваксина срещу варицела като задължителна имунизация за деца на възраст 12-15 месечна възраст, включена в Имунизационния календар на Република България. Одобрено е и финансиране от 931 400 евро за закупуване на ваксина срещу инфекции, причинени от респираторно- синтициален вирус (RSV) като целева имунизация за бременни жени през периода от 24- та до 36-а гестационна седмица на бременността.

Предложенията за включване на нови ваксини в имунизационната политика на Република България са на Националния експертен съвет по имунизации. Извършени са необходимите нормативни промени в Наредба № 15 за имунизациите в Република България.

Варицела е едно от най-заразните заболявания, предавани по въздушно-капков механизъм, с широко световно разпространение и със значително здравно и социално въздействие. При липса на средство за превенция варицела е неконтролируема инфекция.

Респираторно-синцитиалният вирус (RSV) е често срещан респираторен вирус, който причинява от леки грипоподобни симптоми до тежко заболяване и смърт при бебета на възраст под шест месеца, като бебетата на възраст под 2 месеца представляват най-засегнатата група.

Ваксинирането на бременни жени срещу RSV е от съществено значение за опазване здравето както на майките, така и на техните новородени. То осигурява защита за кърмачетата през ранните месеци от живота.