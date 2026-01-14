ОБРАТ! ИТН се отказаха да свалят охраната от НСО на Пеевски и Борисов

Още по темата: На първо четене: Борисов и Пеевски остават без охрана от НСО 14.01.2026 11:42

След като на първо четене депутатите в парламента решиха да оставят лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски без охрана от НСО, последва обрат. 30 минути по-късно проектозаконът беше подложен на повторно гласуване, отново на първо четене. При прегласуването обаче предложението не събра необходимата подкрепа.

При първия вот текстовете бяха приети със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържал се". След повторното гласуване резултатът се промени на 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържал се".

Ключова роля за промяната изигра парламентарната група на "Има такъв народ", която първоначално подкрепи законопроекта, но при прегласуването се въздържа, което доведе до отпадането на предложението.