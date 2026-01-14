Костадинов: ГЕРБ и ДПС готвят мащабна фалшификация на изборите

Парламентът е абсолютно изчерпан и най-доброто, което може да се случи е Народното събрание да престане да работи и да престане да създава вредни законодателни актове. Това заяви пред журналисти председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов.

“Довечера ще има протест. Призоваваме максимално много хора да излязат да протестират, защото това което предлагат от ГЕРБ и ДПС е мащабна фалшификация на изборите. Никога до сега не сме ставали свидетели на предложение, в което е изключен изцяло човешкия фактор”, отбелязва народният представител.

По думите му това е цел да запазят влиянието си в политиката.

“Ние предлагаме да има машини, които да бъдат контролирани от комисията и съответно комисията да не пише самостоятелно своя протокол.”