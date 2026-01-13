Станислав Стоянов: Сделката ЕС–Меркосур е удар срещу българското земеделие – евродепутатите от ЕСН ще гласуваме „против“

Представителите на “Възраждане” в Европейския парламент ще гласуват против Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканската търговска организация Меркосур, одобрено от Съвета на ЕС миналата седмица.

Това съобщи в социалната мрежа евродепутатът от „Възраждане“, председател на европейската партия "Европа на суверените нации" и зам.-председател на едноименната парламентарна група - Станислав Стоянов.

България е гласувала в подкрепа на сделката в Съвета на ЕС, което според „Възраждане“ налага правителството да даде ясно обяснение защо подкрепя споразумение, което е вредно за селското стопанство и носи малко реални ползи за страната.

По думите на Стоянов земеделските производители у нас не само ще продължат да бъдат натоварени със строги регулации и растящи разходи, но и ще трябва да се конкурират с вносна продукция от държави извън ЕС, където стандартите и производствените разходи са значително по-ниски.

Евродепутатът посочва, че през изминалата година е провел редица срещи с представители на земеделския сектор в България и в други европейски държави, за да чуе директно опасенията им относно ефектите от споразумението. Тези възражения са били поставени и в рамките на обмен на мнения с комисаря по земеделие Кристоф Хансен.

Меркосур е южноамерикански търговски блок, създаден през 1991 г. с цел икономическа интеграция и свободна търговия. Пълноправни членове са Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия. Според критиците на споразумението ЕС–Меркосур, отварянето на европейския пазар за големи квоти за месо, захар, соя и други селскостопански продукти може да доведе до затваряне на стопанства в ЕС. Споразумението предстои да бъде разгледано и гласувано в Европейския парламент.