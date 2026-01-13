Борисов: Всичко, което е направено, е за хората - и Шенген, и Еврозоната (ВИДЕО)

Всичко, което е направено е за хората – и Шенген, и Еврозоната. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Стара Загора.

По повод коментарите на неговото изказване за протестите от понеделник Борисов заяви: „Вчера те избухнаха, умеят да преиначават. И все едно Борисов казал, че протестите са платени. Няма кой да плати на 100 хил. души. А и те самите предупреждаваха, че ще има провокатори, хванаха хора с пари. Нямаше да се съглася да се самосвалим, но казах, че има и такива групи.

„В България богатите като си дойдат в България, тогава си слагат часовниците, скъпите. България е най-сигурното и спокойно място в момента. Ние винаги сме били за зелен преход, околна среда, чист въздух, но бяхме от малкото, които казахме, че няма да внасяме от Македония ток от въглищни централи, а нашите да ги затворим“, отбеляза Борисов.

„Обяснявахме много внимателно и давахме цифри, синдикатите ни подкрепиха и ни вярваха през цялото време, защото бяха убедени, че само ние можем да направим така, че зелената сделка да не порази нашата енергетика, изтъкна лидерът на ГЕРБ.

„Плащаме 550 хил. евро на турската Боташ през януари. Правили сме го и вчера, и на Коледа и утре ще го правим. Това е единственият договор, в който има само права на Боташ и нищо за България, тези пари са невъзвратими, отбеляза Борисов. И припомни: ние сме направили Балкански поток, от който печелим.

Намерете разликите. Докато не изплатите 6 милиарда, договорът ще върви, каза той.

Всеки ден от българските кметове, от всички политически партии се взимат 550 хил. евро., допълни Борисов.

„Но това не е тема за телевизиите и софийският боклук също не е тема. Ние сме в бедствено положение. Представяте ли си ако бяхме това ние с Фандъкова, каза още той.

„Над 7 млрд. евро Теменужка Петкова като финансов министър е събрала повече в бюджета от миналата година, отбеляза лидерът на ГЕРБ.

„Имаме над 20 милиарда във Фискалния резерв, направихме си нашия самоотчет, ние всичко, което трябваше да направим, го направихме, допълни още Борисов.