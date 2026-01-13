Президентът обяви кога ще връчи втория проучвателен мандат. Това ще се случи от 10 часа на 14 януари. Папката ще вземат от "Продължаваме Промяната-Демократична България".

Припомняме, че в понеделник Румен Радев връчи първия мандат на първата политическа сила в Народното събрание – тази на ГЕРБ-СДС. Премиерът в оставка Росен Желязков върна неизпълнен мандата, като изрази надежда това да забърза процедурата към предсрочен вот.

Ако от ПП-ДБ не успеят или откажат да съставят кабинет в рамките на този парламент, третата папка ще отиде във формация по избор на президента. Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.