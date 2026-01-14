НА ЖИВО: Първо заседание на Народното събрание за 2026 г.

Днес в 09:00 часа народните представители подновиха работа след коледната ваканция, на фона на очакващи се предсрочни избори. Първото заседание на парламента за годината ще започне с декларации от трибуната за приоритетите на политическите формации, както е по традиция при всяка нова пленарна сесия.

Тъй като днес е първата работна сряда от месеца, дневният ред беше формиран по предложения на парламентарните групи, а не от ръководството на НС.

Основни точки в дневния ред:

- ПП-ДБ: Първо гласуване на промените в Закона за НСО, с които се забранява на народните представители да ползват охрана от службата, като това право остава само за председателя на парламента.

- БСП: Законопроект за мерки за контрол на цените на основни стоки, включително храни, банкови такси и лекарства.

- ИТН: Промени в Закона за прякото участие на гражданите за облекчаване на подготовката и провеждането на референдуми.

- Гражданска регистрация: Промени, внесени от АПС, за автоматично възстановяване на турско-арабските имена, променени по време на Възродителния процес.

- МЕЧ: Промени в Закона за съдебната власт за определяне на временно изпълняващи длъжността главен прокурор и председатели на ВАС и ВКС от целия пленум на ВСС.

- "Величие": Проект на решение за отменяне на забраните и ограничителните режими в област Пазарджик, наложени заради чумата по дребни преживни животни.

- "Възраждане": Изслушване на управителя на БНБ Димитър Радев, омбудсмана Велислава Делчева и ръководителите на НАП и Комисията за защита на потребителите за въвеждането на еврото.

За следобед, от 14:30 часа, е насрочено заседание на Правната комисия, на което ще бъдат разгледани предложенията за промени в Изборния кодекс.