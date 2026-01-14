Президентът връчи втория мандат за съставяне на правителство, ППДБ го върнаха (НА ЖИВО)

Президентът Румен Радев връчи втория проучвателен мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ. От коалицията дойдоха Надежда Йорданова, Асен Василев и Йордан Иванов.

"След като първата по численост парламентарна група върна мандата, съгласно чл. 99 от Конституцията следва да връча вторият проучвателен мандат на вашата парламентарна група. Така, че заповядайте да обявите вашия кандидат за служебен министър-председател", каза държавният глава.

"На мен ми е възложено формално да изпълня процедурата като приема мандата и го върна неизпълнен", заяви Надежда Йорданова.

"Стотиците хиляди хора по улиците казаха, че искат честни избори веднага. Нашата цел също е да отстоим един честен и прозрачен изборен процес, а това може да се случи при 100% гласуване с машини. Опитват се да наложат т.нар. сканиращи устройства, но ние ще се противопоставим, за да не бъде опорочен вотът на българските избиратели. Нека те заявят своята воля, за да върнем доверието в институциите. Вотът трябва да бъде отчетен правилно", допълни тя.

По Конституция следва президентът да връчи третия мандат на парламентарна група по негов избор.

Ако и той е неуспешен, се назначава служебен премиер и се насрочват предсрочни парламентарни избори.

