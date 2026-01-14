На първо четене: Борисов и Пеевски остават без охрана от НСО

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО). Според предложението, НСО ще осигурява охрана единствено на лица, заемащи висши държавни длъжности. По този начин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски вече няма да се охраняват от НСО.

Всички останали случаи на застрашеност на лица, които не заемат такива позиции, ще се поемат от Министерството на вътрешните работи (МВР), по-конкретно от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. В момента тази дирекция вече осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха, свързана с техните функции.

Точката беше включена в дневния ред по предложение на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“, като вносители са представители на ПП-ДБ.

Против гласуваха парламентарните групи на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Един от БСП също бе против, както и независимите депутати - отцепници от АПС на Ахмед Доган.