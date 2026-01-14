Костадинов поиска присъединяване на части от Украйна към България

Още по темата: Костадинов: ГЕРБ и ДПС готвят мащабна фалшификация на изборите 14.01.2026 11:12

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че единственият истински съюзник на България е нейният народ. Това той каза по време на откриването на новата парламентарна сесия.

Костадинов предложи преосноваване на България, като част от визията му включва идеята за присъединяване на Южна Бесарабия – част от настоящата територия на Украйна – към страната. Той мотивира предложението си с исторически и геополитически аргументи, свързани с българската диаспора в региона.

Лидерът на „Възраждане“ настоя за преразглеждане на участието на България във всички международни съюзи, включително ЕС и НАТО, като според него страната трябва да ги напусне, ако те не отговарят на националните интереси.

Костадинов омаловажи значението на членството на България в Еврозоната, като го свърза с икономически проблеми и социални предизвикателства. По думите му страната редовно оглавява негативни класации в ЕС, включително:

- Най-ниска раждаемост

-Най-ниски доходи сред страните членки

- Проблеми в образованието и здравеопазването



