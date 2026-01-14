Петър Петров: За честни избори е важно кой ще е служебен министър на вътрешните работи

„Най-важната роля по Конституция на служебното правителство е да организира и проведе честни избори. Изключително важно е кой ще бъде министър на вътрешните работи - дали той ще смени директорите на областните дирекции на МВР?”. Така народният представител от „Възраждане“, Петър Петров, отговори на въпрос какво очаква от идните избори. В ефира на БНР той заяви: „В някои области се толерира и покровителства купуването и продаването на гласове. Това е по-важният въпрос - как ще бъдат проведени изборите, това е важното, а не толкова дали кабинетът ще бъде „за“ или „против“ еврото”, каза Петър Петров.

Относно изборния процес, народният представител припомни искането на „Възраждане“ да се проведе машинен вот, но с намесата на човешкия фактор при броенето на резултатите. Той потвърди, че от политическата организация са категорично против сканиращите машини, чиито протоколи само ще бъдат преписани от комисията.

„Искат да опорочат изборите с тези сканиращи устройства. Затова и ние предложихме да отпадне тази посредническа роля на Информационно обслужване, заради което има и висяща наказателна процедура от Европейската комисия спрямо България – заради договорите, които се сключват между държавата и това дружество, което ще осигурява сканиращите устройства за изборите. Единствено и само то ще ги контролира и ще отчита изборните резултати.”, заяви Петров.

„Само да ви напомня, че ДПС-НН прокарват идеята за тези скенери в последните 4 години, а изведнъж и БСП, и ИТН внасят такова предложение ”, посочи той.

Петров припомни също и че хартиената бюлетина беше върната от ГЕРБ, БСП и ДПС и оттогава е очевидно, че са се увеличили изборните измами.

Народният представител от “Възраждане” се обърна и към гражданите като ги призова да участват в СИК, за да спомогнат за опазването на вота.

Относно третия мандат за съставяне на правителство, Петър Петров беше уверен, че президентът не би го връчил на „Възраждане“, както и че те никога не биха съставяли правителство в рамките на този парламент. По думите му, за да увеличава своята електорална подкрепа, „Възраждане“ трябва да е последователна в своята политика:

„Да оправдаваме доверието на избирателите си и да отговаряме на нуждите на българското население - именно нашите действия и нашата политика са от основно значение.”, обобщи народният представител от „Възраждане“, Петър Петров.