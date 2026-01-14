Кабинетът в оставка прие решение, свързано с проекта за завод за производство на 155-милиметрови боеприпаси

Министерският съвет в оставка прие решение за наличието на основен интерес, свързан с националната сигурност, при реализацията на проекта за проектиране, изграждане, авторски надзор и въвеждане в експлоатация на производствени обекти – завод за производство на енергетични материали и заряди и завод за производство на 155-мм боеприпаси, ведно с реализиране на необходимите за изграждането спомагателни дейности, съобщиха от правителствената информационна пресслужба.

Възложител за проектиране, изграждане, авторски надзор и въвеждане в експлоатация на производствените обекти е „Иганово" ЕАД . Правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на икономиката и индустрията.

Дружеството е създадено с цел реализацията на проект за изграждане на завод за производство на енергетични материали и заряди и завод за производство на 155-мм боеприпаси, с първоначален капитал в размер на 50 000 лева.

В края на октомври 2025 г. българската държава и германският технологичен концерн "Райнметал" обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси. На церемония в Министерския съвет под договора подписите си положиха главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов.