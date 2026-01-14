Радев: Промените в изборния закон са основен приоритет пред парламента

Президентът Румен Радев заяви, че основният приоритет пред Народното събрание в момента са промените в изборното законодателство, които да възстановят доверието на гражданите в изборния процес. По думите му опитът от последните избори показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите, съчетано с ръчно броене на контролните разписки.

"В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка за неговото материализиране са честните избори", подчерта държавният глава. Той допълни, че парламентът има нужда от технологично време, за да направи необходимите законодателни промени, които обществото очаква.

По темата за третия проучвателен мандат Радев посочи, че ще информира своевременно кога и на коя политическа сила ще бъде връчен. Президентът припомни, че първите две политически сили вече са върнали мандатите, а процедурата около евентуално служебно правителство изисква разговори и консултации, предвидени в Конституцията.

Държавният глава участва тази вечер в тържествата за 148-ата годишнина от Освобождението на Белово от турско робство. В града ще се проведе историческа възстановка.