Радостин Василев: На хора като Доган не трябва да се дава мандат, а само обвинителни актове

Още по темата: Румен Радев обяви на кого ще връчи третия проучвателен мандат 15.01.2026 11:15

Хората на Ахмед Доган не трябва да им се връчва нищо друго освен обвинителни актове. Това заяви председателят на МЕЧ Радостин Василев по повод решението на Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат на „Алианс за права и свободи“.

„Смятаме, че тази партия дори не притежава истинска партия. Парламентарната им група съставена от две партии, несъществуващи в действителността. Те нямат и електорална тежест и най-вероятно няма да присъстват в следващия парламент“, продължи депутатът.

По думите на Василев, на хора като Ахмед Доган не трябва да се дава мандат, дори ако имат първи резултат.

„Приемаме го като негативен знак от президента, считаме, че тази партия нанесе непоправими вреди на българската държава. С нищо не се различават от Делян Пеевски. Според нас това е грешка на президента.“

Радостин Василев категорично заяви, че Ахмед Доган трябва да бъде арестуван.