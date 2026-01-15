Доц. Цеков: Идеята за радикални промени в Изборния кодекс „в 12 без 5“ е нелегитимна

На фона на протести и скандали в парламента, процедурата по Конституция след оставката на правителството продължава. Президентът Румен Радев заяви вчера пред журналисти, че датата на изборите не е толкова важна, колкото честността на вота и необходимите поправки в Изборния кодекс. Призиви изборите да се проведат на 29 март отправиха както ГЕРБ, така и ПП-ДБ. Темите коментира пред bTV преподавателят по конституционно право доц. Борислав Цеков.

„Не виждам пряка връзка между протестите и датата на изборите. Съгласен съм с президента за важността на честните избори, но смятам, че той не би трябвало да дава указания на Народното събрание какви закони да приема. Обратно, парламентът не трябва да диктува на президента как да се изказва или каква политика да следва“, обясни доц. Цеков.

Той уточни, че процедурата по връчване на проучвателния мандат върви по Конституция.

„В рамките на 7 дни, които изтичат следващата сряда, мандатът трябва да бъде връчен на една от следващите парламентарни групи. След това в разумен срок мандатът трябва да се изпълни или върне като неизпълнен. Разумен срок не означава произволен срок.“

Доц. Цеков коментира и възможността президентът да удължи времето до назначаването на служебно правителство и насрочването на изборите, за да се даде време на депутатите да се разберат.

„Допускам, че президентът ще опита това, но в рамките на разумна конституционна практика. Този срок не може да продължи 1-2 месеца. Идеята да се правят радикални промени в Изборния кодекс „в 12 без 5“ е нелегитимна. Неслучайно Венецианската комисия многократно е критикувала тази практика по повод на България“, обясни той.

Според него при изцяло машинно гласуване нарушенията са трудно доказуеми.

"Сканиращите устройства включват хартиена бюлетина за повторна проверка, но в условията на избори „в 12 без 5“ това е радикална промяна. Така се гласува масово в САЩ, но у нас няма подготовка за подобен метод“, добави той.