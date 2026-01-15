Румен Радев обяви на кого ще връчи третия проучвателен мандат

Държавният глава Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател, съобщиха от президенството.

Това ще случи в петък, от 10.00 часа, на "Дондуков 2".

Вчера от АПС заявиха, че настоящият парламент няма легитимност да осъществява дълбоки реформи.

В понеделник държавният глава връчи първия мандат на Росен Желязков от ГЕРБ. Премиерът в оставка го върна веднага. Вчера на „Дондуков“ 2 бяха представителите на ПП-ДБ. Техният кандидат Надежда Йорданова определи връчването като „формално“ и също веднага върна празна папка на президента.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, държавният глава, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.