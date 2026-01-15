"Не бъдете като тях": Пеевски посрещна в “Музея на Сглобката” група ученици

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС Ново Начало" Делян Пеевски посрещна в “Музея на Сглобката” група ученици и млади хора от Кюстендил.

"Познавате ги - Асен и Рашков. Контрабандата в митниците. Музеят на сглобката. Никога никой от вас да не става като тези хора", призова лидерът на ДПС.

"Това е музеят на лъжата в политиката. Тези хора постоянно се сменят, постоянно се пребоядисват, постоянно лъжат хората. А истината е каква искат? Пачките. Ограбиха Българи."

По думите му този музей е символ на тази лъжа.