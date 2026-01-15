Отхвърлиха изцяло машинното гласуване

На изборите ще се гласува както досега или само с бюлетини, които скенери ще броят

Искат машини за експеримент

Проектът на ППДБ не бе приет, обсъждането на общите предложения продължава

Със 6 гласа “за”, 7 “против'' и 7 “въздържал се” Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание отхвърли на първо четене предложението на ППДБ за връщане на изцяло машинно гласуване на избори в секциите с над 300 души.

“За” гласуваха от ППДБ, АПС, МЕЧ и “Величие”, 7 гласа “против” бяха от БСП и ИТН и 7 ”въздържал се” от ГЕРБ и “Възраждане”.

Два проекта за промени в Изборния кодекс започна да обсъжда правната комисия в парламента. В дневния ред като първа точка бе включено гласуване на първо четене на изменения в кодекса, внесени от Надежда Йорданова и група народни представители от ППДБ.

Като точка втора бе включен доклад за промени на второ четене, предложени от пет формации и работна група. Проектът предвижда отпадане на досегашните машини, изцяло гласуване с бюлетини и въвеждане на скенери, които да броят и да съхраняват гласовете.

Стою Стоев от ППДБ предложи да отпадне точка две с мотив, че преди изборите няма как да се правят експерименти с иновативни предложения, като това за сканираците оптични устройства за броене на бюлетините.

Петър Петров от “Възраждане” застана зад предложението на Стоев. “Очевидно че сканиращите машини са вече в България, затова е и искането да се гледа проект, който отлежава вече година”, обяви Петров.

Христо Расташки от МЕЧ също поиска оттегляне на точка. Предложението не бе прието.

Адвокат Валя Гигова каза, че идва от адвокатски съвет и колегите є са категорични, че най-важното нещо е да има доверие в изборния процес. ”14 000 български адвокати смятат, че сегашните правила би следвало да бъдат малко пипнати, за да има честни избори. Българските граждани не могат да бъдат задължени да гласуват само машинно. Сегашното положение, всеки да избира как да гласува, гарантира развопоставеност. Понеже българското общество няма доверие в изборите, добре е да се броят и машинните разписки”, подчерта адвокат Гигова.

Тя призова да не се правят съществени промени в Изборния кодекс два месеца преди изборите. “Честни избори се правят от честни хора”, категорична бе Гигова.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев призова да се остави действащия изборен кодекс, да се разпусне комисията и да не се саботират изборите. Той предупреди, че ГЕРБ ще носят отговорност. Каза и, че ако се предприемат промени в кодекса АПС може да намерят основание да държат мандата.

Надежда Йорданова представи проекта на ППДБ за връщане на изцяло машинното гласуване в населени места с над 300 избиратели. От “Възраждане” подчертаха, че секциите под прага от 300 души обхващат 25 на сто от избирателите. Цвета Рангелова каза, че единствено тяхната партия е за изцяло машинно гласуване. Депутатката попита как ще се отчита резултатът.

Стою Стоев обясни, че ще се отчита с машинен протокол, които ще се засича с контролно преброяване във всички секции. Той обвини “Възраждане”, че предлагат не машинен, а принтиран вот.

Адвокат Гигова призова да се премахнат хартиените бюлетини, за да може всеки да решава как да гласува. “Нека да запазим мира в обществото и доверието на хората”, обяви тя.

Бранимир Балачев от ГЕРБ опроверга твърденията на ППДБ, че при изцяло машинен вот има най-много недействителни бюлетини. Той подчерта, че процентът при смесено гласуване и при изцяло машинно е почти еднакъв. Каза и че през 2021 г., която ППДБ дават за пример, е станало ясно, че има изкривяване на резултатите.

Петър Петров каза, че софтуерът на “Информационно обслужване” за изчисляване на резултатите не е тестван за уязвимости.

Ивайло Мирчев от ППДБ поиска от шефа на ЦИК Камелия Нейкова да предоставят машина, върху които хора, твърдящи, че могат да бъдат манипулирани, да пробват да въздействат върху софтуера на машините.

След продължили 3 часа дебати проектът на ППДБ бе отхвърлен.

Докладът по петте проекта на различни партии и на работна група е 178 стр., а обсъждането му ще продължи и на следващо заседание.

Депутатите решиха, че ще гласуваме с бюлетини, които скенери ще броят. Но ако до два месеца не доставят оптичните устройства, ще гласуваме смесено, както досега - с бюлетини и машини.