Костадин Костадинов: Мандатът се бави, държавата харчи милиони

Председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов отправи апел към “Алианс за права и свободи” да върнат веднага мандата, след като го получат от президента.

“България има нужда от избори възможно най-скоро. Румен Радев отпусна достатъчно време на ГЕРБ и ДПС – месец след оставката им те продължават да управляват държавата”, заяви Костадинов пред журналисти в парламента.

Той посочи, че според справка на сайта на Министерския съвет, за периода от оставката на правителството досега са похарчени повече от половин милиард лева.

“Ако днес АПС не върне мандата, това означава, че има договорка с Румен Радев да се забави процесът и да се изтегли датата на изборите. Чуваме слухове за 19 април. Радев трябва да излезе и да го каже – държи се като политически лидер. Крайно време е също да обяви дали ще излезе като председател на политическа партия или ще довърши мандата си.”

Костадинов заяви, че предложението на „Възраждане“ е да има 100 % машинно гласуване на изборите.