Томислав Дончев: Пари за нови машини няма

Това обясни вицепремиерът в оставка по време на днешния блицконтрол

Фокусът върху изборната технология не бива да се превръща в подмяна на политическите идеи и състезанието преди избори, заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блицконтрол. Той отговори на въпрос на ПП-ДБ относно готовността на кабинета за закупуването на нови устройства за предстоящия предсрочен вот.

Дончев припомни, че Министерският съвет осигурява логистичната подкрепа за изборите, докато ЦИК е „господарят на изборния процес“, като и двете институции са длъжни да се съобразят със закона.

По въпроса за бюджета за закупуването на нови устройства за предсрочния вот, Дончев заяви:

„Държавата няма бюджет. Имаме до разходните тавани на миналата година или 1/12. Това не е бюджет и няма заделени инвестиционни разходи.“ Той отбеляза също, че изборната технология и преди е била променяна в последния момент.

От своя страна Надежда Йорданова от ПП-ДБ заяви, че това, което се готви, представлява пълен саботаж на изборния процес.

Въпросът беше насочен към него заради отсъствието на премиера в оставка Росен Желязков поради служебни задължения