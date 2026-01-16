Предвидени са 460 млн. евро за почистване на речни корита и дерета, каза Росен Желязков

Релокират се ресурси от Министерството на труда и социалната политика за почистване на речни корита и дерета. Трябва да кандидатствате и да ги осигурите, за да сте готови за пролетното снеготопене, заяви премиерът в оставка Росен Желязков във Велико Търново на среща с кметовете на ГЕРБ от Северна България.

Желязков допълни, че независимо от това, че няма държавен бюджет за 2026 г., има обезпечени ресурси за общинските проекти в размер около 460 млн. евро. Ще може да инвестирате в общините през тази година. Това, че правителството ще бъде сменено, не означава, че оставяме лоша зестра, посочи Желязков.

Премиерът в оставка посочи, че по данни на Блумбърг от днес индексът SOFIX на българската фондова борса е на първо място в света за януари. Ръстът му е 16%. Това е защото сме част от eврозоната и това за инвеститорите е среда, където те могат да насочат своите инвестиции. На годишна база сме в топ 10, допълни Желязков.

Той съобщи, че Министерството на финансите е готово с емисия на държавни ценни книжа, които да се търгуват директно от държавата спрямо всяко едно физическо лице. Готови сме и със закон, който се надявам да бъде приет много бързо, за раздвижване на ресурсите, които се съхраняват в пенсионно-осигурителните дружества и да се инвестират в българската икономика, допълни той.