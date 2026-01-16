Бойко Борисов: Искаха незабавни избори - ние им ги дадохме

Новата цел на ГЕРБ е модернизацията на страната, заяви лидерът на партията Бойко Борисов на среща с кметове от Северна България във Велико Търново, излъчена във фейсбук профила на Борисов. В срещата участваха министър-председателят в оставка Росен Желязков, министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков и кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Той посочи, че ГЕРБ са довели в страната ни най-големите компании в света, които са инвестирали милиарди евро у нас заради стабилността в държавата. "Имаме предприятия, които са много над европейските", изтъкна Борисов и подчерта, че в предизборната кампания на партията първа точка ще бъде индустриализацията, иновациите, създаването на високо технологични продукти.

Бойко Борисов изрази разочарование, че толкова време президентската институция е използвана да се води нечестна политическа кампания. "Той (Румен Радев, бел. авт.) винаги има запазено място в медиите. Излиза като часовниците с кукувичката - ку-ку, ку-кууу - и се прибира", каза Борисов. "Чухте ли срещу кризата с боклука да каже нещо срещу любимия си кмет Терзиев, но срещу правителството - всеки ден", отбеляза лидерът на ГЕРБ. Според него "не може градовете да потъват в мръсотия и да не се изкажеш, щото го водиш из чужбина с теб". "Но там връзката е по Държавна сигурност. Тези партии, които се представят за най-демократичните всъщност са най-старите болшевики, най-старите комунисти, дори най-старите сатрапи в нашата кратка история", каза още Борисов.

По думите му ГЕРБ не мисли за нищо друго, освен как да направи живота на българите по-добър, което е основното ни предимство пред всички останали. Отчете и, че в последната една година правителството е изпълнило всичките си цели. "Това, за което се събрахме, това направихме, каза той. "Искаха незабавни избори, ние им дадохме незабавни избори. Какво ни предлагат до този момент освен техните лични амбиции да имат репресивните органи на държавата, които ние искаме да закриваме, а не да ги увеличаваме", каза Борисов.

Бойко Борисов определи приемането на еврото като голям принос на ГЕРБ. "Представете си реакцията на президента Румен Радев, ако Румъния беше влязла в еврозоната, а България беше останала отстрани", заяви Борисов. "Към всички умни и красиви се обръщам - какво щеше да бъде наречено това правителство, този премиер, лидер на ГЕРБ", добави той и подчерта, че с пълно мнозинство Европейският парламент, Европейската комисия, Европейският съвет са подкрепили България. "И за капак ни извадиха от 27 години мониторингов механизъм към нашата правоохранителна система", посочи Борисов.

Всички излязоха да казват колко са против еврото - и Радев, и "Възраждане", и "Продължаваме промяната-Демократична България", посочи Борисов. "Но ПП-ДБ като винаги лицемери, казаха, че са "за" да влезем в еврото, но искаме вот на недоверие да падне правителството", посочи лидерът на ГЕРБ и попита как с паднало правителство и с подаден конвергентен доклад ще те приемат в еврозоната. Затова казвам, че ПП-ДБ са лицемери. Правителството си стои в оставка и плавно си се въвежда еврото, допълни той.