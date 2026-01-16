Закриват комисия „Антикорупция“ (Обзор)

По разследванията ще работи ГДБОП, а по конфликт на интереси - Сметната палата

Правната комисия прие проекта на ГЕРБ-СДС

Отхвърлени бяха проектите на ДПС-Ново начало и ППДБ

Комисията за противодействие на корупцията (КПК), наричана още “Анткирупция”, ще бъде закрита. С разследванията на корумпирани по високите етажи на властта ще се занимават агентите на ГДБОП, а функциите по превенция и конфликт на интереси ще бъдат прехвърлени скъм Сметната палата. Този проект на ГЕРБ-СДС бе приет на първо четене от парламентарната правна комисия с 11 гласа “за”, 4 “против” и 3 “въздържал се”.

Отхвърлени бяха други два проекта за закриване на КПК - на ДПС-Ново начало, който предвиждаше функциите да се поемат от ДАНС, и на ППДБ, който също пращаше разкирването на корупционни престъпления в ГДБОП, а от комисията оставаше само частта за превенция и конфликт на интереси.

Разделянето на бившата комисия КПКОНПИ на КПК и КОНПИ беше предложено още в далечната 2021 г. по идея на Кирил Петков. Той даже включи тази “реформа” в Плана за вазстановяване и устойчивост, така че заради неизпълнението на договорения антикорупционен план Европа спря 215 милиона евро от втория транш за България.

През 2023 г. като част от споразумението за “сглобка” ППДБ направи КПК истинска бухалка, като є даде разследващи и оперативни функции. Ново ръководство така и не бе избрано, а когато КПК започна наистина да води разследвания за корупция, първи изпищяха от ППДБ.

Dепутатът Петър Петров от “Възраждане” посочи пред правната комисия статистика за дейността на КПК. През 2024 г. са внесени 8 обвинителни акта, като 4 от тях са върнати от съда, сключени са две споразумения и е произнесена една осъдителна присъда.

През 2025 г. са внесени 6 обвинителни акта и е произнесена една осъдителна присъда. Припомнено бе също, че за цялата тази “огромна” дейност на КПК, 51-то Народно събрание гласува през 2025 г. да се вдигнат с 65% заплатите на служителите, а в провалилия се проект за бюджет за 2026 г. бяха предвидени още 52% увеличение на възнагражденията.

При дебатите около закриването на КПК така и не се разбра доколко, за кого и от кого е била използвана като бухалка, но със сигурност стана ясно, че е нанесла финасови удари на данъкоплатците.