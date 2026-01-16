Костадинов: Спряхме незаконното гласуване в Турция, ППДБ и ДПС гласуваха заедно срещу „Възраждане“

"Току що в правната комисия се прие предложението на Възраждане гласуването в страни извън ЕС да се ограничи до 20 секции - така, както беше до 2021 г. Това означава, че с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено!" Това написа във фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Току що в правната комисия се прие предложението на Възраждане гласуването в страни извън ЕС да се ограничи до 20 секции - така, както беше до 2021 г. Това означава, че с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено!

По-интересното е друго. Еничарите от ППДБ гласуваха за пореден път в пълен синхрон с ДПС на Пеевски и се опитаха да саботират предложението на Възраждане. АПС на Радев и Доган също гласува срещу предложението на Възраждане.

Уважаеми сънародници, призовавам ви да залеете страниците на еничарите с питания защо за пореден път подкрепят Пеевски и ДПС. Питайте и Радев дали подкрепя мнението на своите хора от АПС и дали подкрепя масовото и незаконно гласуване в Турция.