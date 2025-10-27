Седмична анкета на “Труд нюз”: Политиците не се интересуват от народа

Почти пълно единодушие в анкетата на „Труд Нюз“ – 96,66% смятат, че властта е откъсната от реалността

В седемдневна онлайн анкета на „Труд Нюз“, проведена сред 2664 уникални участници (по IP адреси), българите дадоха безапелационна оценка за връзката между политиците и обикновените граждани. На въпроса „Интересуват ли се българските политици от живота на българските граждани?“ отговорите са еднозначни: Да, разбира се. – 3,34% Не, изобщо. – 96,66%.

Резултатите очертават почти пълно обществено единодушие – рядкост в българските проучвания. Те ясно показват дълбоко недоверие към политическата класа, която мнозинството възприема като откъсната, арогантна и самозатворена в собствените си интереси.

Анкетата идва на фона на нарастващо обществено напрежение, икономическа несигурност и усещане за липса на политическа емпатия. Данните съвпадат с тенденциите в националните социологически изследвания, според които доверието в парламента остава под 10%, едва 15–18% имат доверие в правителството, а над 70% от българите не вярват, че има политическа сила, която ги представлява.

Анализатори определят резултатите като симптом на институционален колапс на доверието. Хората не просто не вярват в политиците – те не вярват в самия смисъл на политиката, каквато тя се практикува у нас. 96,66% „Не“ е не просто статистика, а осъждане на политическата култура в България.

Гражданите усещат липсата на искрен интерес, конкретни действия и лична отговорност от страна на управляващите. Това недоверие може да се превърне в най-силния политически фактор – апатията, която лишава изборите от смисъл. Резултатът от анкетата на „Труд Нюз“ е тревожен, но и ясен. Българите не вярват, че някой във властта се интересува от тях. Докато разликата между обикновения живот и политическия елит се задълбочава, обществото все повече възприема държавата като чужд организъм.

