“Възраждане” иска оставката на министъра на културата Мариан Бачев

Свързаността на Мариан Бачев с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост. Това заявиха в позиция да медиите от партия "Възраждане".

"Призоваваме Мариан Бачев да подаде оставката си, тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния. Министърът все още не се е разграничил от тези действия, не ги осъди както направи организацията на другият, чието пряко участие е установено. Разследването продължава, а частичната информация, че има замесени и други влиятелни личности в този скандал ни замисля сериозно дари мълчанието на Министъра на културата не е свързано точно с това", пишат още от партията.