Националният съвет на БСП каза "Да" за ротационно председателство на парламента

Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента. Това съобщи председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, след като по-рано днес Националният съвет на БСП се събра на заседание, на което беше обсъдена ротация на председателя на Народното събрание.

Общо 100 души са гласували "за", трима са се въздържали, а двама са били против.

"Настояваме ротационният принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се извърши цялостен преглед на политиките, договорени в него", добави Зафиров.

По думите му решението е подкрепено като израз на политическа отговорност и последователност в поетите ангажименти за стабилност на управлението.

Зафиров съобщи още, че тази седмица е проведено заседание на коалиционния съвет на "БСП – Обединена левица", който с пълно единодушие е приел решението за ротация и продължаване на участието на коалицията в съвместното управление на страната.

БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани, каза още лидерът на формацията.

В дискусиите по обсъждането и приемането на бюджета за 2026 г. ще настояваме за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и децата, посочи Атанас Зафиров. Той допълни, че ще поставят пред партньорите си в съвместното управление вижданията си за по-справедлива данъчно-осигурителна система, която да облекчи работещите хора и семействата с ниски доходи, като същевременно гарантира устойчиви приходи за държавата.

Националният съвет възложи на комисията по финанси и икономика изработването на визия за данъчно-осигурителни реформи под мотото „Справедливост, държавност, развитие“, заяви Зафиров.

БСП очаква от правителството да предприеме всички необходими действия за недопускане на криза на пазара на горива и за защита на националната сигурност, добави той и отбеляза, че с тези решения БСП отстоява своята позиция на гарант за национална справедливост и отговорност в управлението.