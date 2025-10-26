Наталия Киселова за ротацията: Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват

Решението за ротацията не е личен въпрос, а част от договореностите между партньорите в управлението.

Така председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира в Перник темата за предстоящата ротация на ръководния пост в парламента.

„Аз съм представител на една от партиите, които взеха решение да участват в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се обсъждат първо от колективните органи на Българската социалистическа партия, след това от коалиционния съвет и накрая в съвета за съвместно управление. Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват“, заяви Киселова.

„Ако не бъда председател на Народното събрание, няма да е пречка да остана народен представител“, каза още Киселова.

„Имах две партийни поръчения - първото беше до 2024 година да няма избори, което с моя избор беше изпълнено. Второто - от избирателите в 23-ти район - бе през тази година също да няма избори“, допълни Киселова.