Борисов: Депутатите се държат като футболисти от А група, а не като политици

Депутатите излизат, за да им хванат две изречения, да ги качат в TikTok и да им кажат: „Радостин Василев разби „Възраждане“! След това излиза „Възраждане“ и казва същото за тях, а после ПП–ДБ, „ДПС–„Ново начало“ - дърпат се и това е политиката, това е новината. Те дори не се бият като хората, те са точно като футболистите от А група. Това заяви на брифинг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов относно словесните престрелки в петък между депутатите в Народното събрание, които почти стигнаха до физическа саморазправа.

И допълни, че иска партия ГЕРБ да изглежда „другояче“. „Затова искам ГЕРБ да мине на друго ниво, за да сме нужни на обществото - Росен е прав, че другите не го правят“, коментира Борисов.

„БСП и ИТН нямат решение, защото предварително са говорили много, а в политиката трябва да си мериш приказките “, каза лидерът на ГЕРБ.

Той поясни, че няма никакъв страх, и разясни относно разговорите си с „ДПС–Ново начало“:

„Поканихме тяхната група. Обясних им целите и задачите. Те казаха, че всичко, което касае добруването на хората — те обичат тази дума — го подкрепят и заявиха, че не желаят да влязат във властта“, каза той и добави, че е поел всички подигравки от опонентите. "Но някой задава ли си въпроса какво би се случило, ако той не бе направил това?", попита лидерът на ГЕРБ.

„Пада правителството, назначават някой служебен премиер от „домовата книга“. Никой няма да иска да задържи 3% дефицит, което с огромни усилия правим, за да не бъдат ударени българите по джоба и да се компрометира първият бюджет в евро“, заяви той.

Борисов посочи със съжаление, че няма политическа класа, която да оцени всичко това, включително и факта, че благодарение на ГЕРБ България е в еврозоната, в Шенген и е извадена от мониторинговия механизъм.

По отношение на Бюджет 2026 г. Борисов смята, че данъците не трябва да се пипат. Той предупреди, че международната ситуация е изключително опасна и има голяма опасност от война.

„Ако този месец не се стигне до деескалация между Русия и Европа, войната ще ни почука на вратата. Истински се надявам човечеството да не бъде поставено пред риск. Това ме притеснява. Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминал. Но от задаващата се война изпитвам животински страх“, призна Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и ситуацията с наложените от САЩ санкции върху „Лукойл“.

„Санкциите обхващат платежната система, а не самата рафинерия. Надявам се правителството бързо да разясни това на нашите партньори и бързо да намерим решение. Проблемът ще бъде при разплащането на бензиностанциите, няма да можеш да платиш с карта, когато заредиш бензин“, обясни той.