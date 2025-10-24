България и Виетнам подписаха меморандум за дигитално сътрудничество

Министърът на електронното управление Валентин Мундров и министърът на науката
и технологиите на Социалистическа република Виетнам Нгуен Ман Хунг подписаха
Меморандум за разбирателство в областта на дигиталното сътрудничество в
присъствието на министър-председателя на Република България Росен Желязков и на
генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам.
Предмет на предложения от виетнамската страна Меморандум между Министерството
на електронното управление на Република България и Министерството на науката и
технологиите на Социалистическа република Виетнам е сътрудничеството в областта
на цифровата трансформация и дигиталното развитие, основано на принципите на
равнопоставеност и взаимна полза.
Меморандумът поставя рамка за стратегическо партньорство между двете
министерства. Сред основните му цели са насърчаването на иновациите, обменът на
добри практики и участието в съвместни проекти и програми от взаимен интерес в
областта на цифровата трансформация.
Документът подчертава стремежа на България и Виетнам да укрепят и разширят
сътрудничеството си в областта на електронното управление, цифровизацията на
публичните услуги, цифровите иновации за бизнеса, киберсигурността, изкуствения
интелект, научноизследователската и развойна дейност, както и развитието на
дигиталните умения и образованието.
Двете страни ще обменят опит и добри практики при модернизацията на публичните
услуги, внедряването на решения за електронно управление и намаляването на
административната тежест, с цел улесняване на достъпа на гражданите и бизнеса до
обществени услуги.
Сътрудничеството между Виетнамския екип за реагиране при инциденти в
киберсигурността (VNCERT) и Националния екип за реагиране при инциденти с
компютърната сигурност в България (CERT-BG) е сред ключовите направления в
меморандума. Предвижда се обмен на добри практики и опит относно заплахите и
инцидентите в киберсигурността, споделяне на виждания за институционалната рамка,
организиране на обучения и сътрудничество по политики за електронна идентификация
и насърчаване на цифровото доверие.
В сферата на образованието и науката двете страни ще развиват съвместни
изследователски проекти и инициативи, насочени към насърчаване на научните
иновации и приложните технологии. Обменът на изследователи, преподаватели и
студенти е сред акцентите в партньорството в областта на напредналите технологии и
дигиталните решения.
България и Виетнам ще си сътрудничат и чрез участие в регионални и международни
инициативи и програми за дигитално развитие, както и при организирането на
съвместни събития – дигитални изложби, търговски панаири, форуми и конференции.