България и Виетнам подписаха меморандум за дигитално сътрудничество

Министърът на електронното управление Валентин Мундров и министърът на науката

и технологиите на Социалистическа република Виетнам Нгуен Ман Хунг подписаха

Меморандум за разбирателство в областта на дигиталното сътрудничество в

присъствието на министър-председателя на Република България Росен Желязков и на

генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам.

Предмет на предложения от виетнамската страна Меморандум между Министерството

на електронното управление на Република България и Министерството на науката и

технологиите на Социалистическа република Виетнам е сътрудничеството в областта

на цифровата трансформация и дигиталното развитие, основано на принципите на

равнопоставеност и взаимна полза.

Меморандумът поставя рамка за стратегическо партньорство между двете

министерства. Сред основните му цели са насърчаването на иновациите, обменът на

добри практики и участието в съвместни проекти и програми от взаимен интерес в

областта на цифровата трансформация.

Документът подчертава стремежа на България и Виетнам да укрепят и разширят

сътрудничеството си в областта на електронното управление, цифровизацията на

публичните услуги, цифровите иновации за бизнеса, киберсигурността, изкуствения

интелект, научноизследователската и развойна дейност, както и развитието на

дигиталните умения и образованието.

Двете страни ще обменят опит и добри практики при модернизацията на публичните

услуги, внедряването на решения за електронно управление и намаляването на

административната тежест, с цел улесняване на достъпа на гражданите и бизнеса до

обществени услуги.

Сътрудничеството между Виетнамския екип за реагиране при инциденти в

киберсигурността (VNCERT) и Националния екип за реагиране при инциденти с

компютърната сигурност в България (CERT-BG) е сред ключовите направления в

меморандума. Предвижда се обмен на добри практики и опит относно заплахите и

инцидентите в киберсигурността, споделяне на виждания за институционалната рамка,

организиране на обучения и сътрудничество по политики за електронна идентификация

и насърчаване на цифровото доверие.

В сферата на образованието и науката двете страни ще развиват съвместни

изследователски проекти и инициативи, насочени към насърчаване на научните

иновации и приложните технологии. Обменът на изследователи, преподаватели и

студенти е сред акцентите в партньорството в областта на напредналите технологии и

дигиталните решения.

България и Виетнам ще си сътрудничат и чрез участие в регионални и международни

инициативи и програми за дигитално развитие, както и при организирането на

съвместни събития – дигитални изложби, търговски панаири, форуми и конференции.