Обиди и напрежение в парламента между депутати от „Възраждане” и „ДПС-Ново начало”

„Възраждане” и „ДПС-Ново начало” влязоха в словесен и физически сблъсък в пленарната зала. Поводът - разискванията на второ четене на промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Измененията предвиждат продажбата на активи на „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет и при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Опозицията и днес атакува текстовете на управляващите касаещи продажбата на "Лукойл". Критики и обиди от опозицията понесоха вносителите на предложението Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" и Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

Йордан Тодоров от “Възраждане” определи законопроекта като махленски написан.

"Днес обсъждането не трябваше да е на този порочен законопроект. Основната тема следва да са санкциите на "Лукойл" и "Роснефт". Вчера, когато ги предложихме в комисия, мнозинството реши, че няма значение как това засяга националната ни сигурност. Вече се слага една ясна пречка при едно бъдещо придобиване", посочи депутатът от ПП-ДБ Радослав Рибарски.

Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" обвини опозицията във внасяне на паника. "Няма да допуснем да има проблем с горивата", добави той.

Красимир Манов от МЕЧ смята, че трябва да се предвиди разход за купуване на "Лукойл".

При своето право на дуплика депутатът Искра Михайлова от "Възраждане" обвини доц. Наталия Киселова, че обслужва интересите на лидера на "ДПС-Ново начало". Това доведе до продължителна размяна на реплики между председателя на НС и депутати от опозицията.

Впоследствие на трибуната излезе народният представител от „Възраждане“ Даниел Проданов, който също отправи критики към Киселова. „Налагам ви забележка, че не се обръщате уважително към народен представител. При следващо обвинение ще ви помоля да напуснете". "Приятелките" Анастасов и Добрев предлагат абсурдни закони. Приемате неща, които са абсурдни, не може да санкционирате Русия, защото без нея не можете да съществувате“, заяви той от парламентарната трибуна. И нарече депутата Станислав Анастасов "еничар".

В отговор Киселова наложи наказание „Забележка“ на Проданов за изричане на обидни думи в пленарната зала. След това напрежението между депутатите ескалира. Групата на "Възраждане" и народни представители от "ДПС-Ново начало" започнаха да се блъскат и си размениха обидни реплики. Впоследствие председателят на НС даде 15 минути почивка - "за създаване на безредици".

"Това са театрални изпълнения. Имаше откровена провокация от депутат на Пеевски и тежка обида към друг народен представител, не мога да я кажа пред толкова много дами. В залата се разглежда законопроект, който обслужва Пеевски, той няма никаква връзка със санкционния режим по отношение "Лукойл". Той иска да отхапе по-голяма хапка от една сделка. Хората не обръщат внимание на същността, а на шоуто и затова беше и тази провокация", смята съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

По-рано днес министър-председателят Росен Желязков свика работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.